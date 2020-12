18. Dezember: Josefs Traum

Der Evangelist Matthäus berichtet uns, wie sich die Ankündigung der Geburt Jesu aus der Sicht des Heiligen Josef darstellt. Ein junges Paar, das verlobt ist, erwartet ein Kind. Der Mann weiß nicht, von wem das Kind ist, aber es heißt, dass es „gerecht“ ist. Josef muss annehmen, dass Maria ihr Gelöbnis gebrochen hat. So hat er zwei Möglichkeiten: Er kann entweder einen öffentlichen Rechtsakt setzen und seine Frau vor Gericht bringen, oder er entscheidet sich für eine private Regelung in Form eines Scheidebriefes. Nach jüdischem Recht war die Verlobung eine rechtliche Verbindung der beiden Partner.

„Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen.“ (Mt 1,19)

Josef, das heißt übersetzt „der Hinzugefügte“, will das Geheimnis nicht entweihen und beschließt, dem Handeln Gottes durch stilles Zurückziehen vom Zusammenleben mit Maria zu entsprechen. Dann erscheint ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef hat eine große Fähigkeit zur Unterscheidung. Er fragt sich natürlich, ob Gott wirklich gesprochen hat. Und hört den Engel sagen:

„Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.“ (Mt 1,20).

Nach der Zusage, dass Josef sich nicht fürchten soll, bekommt er den Auftrag, dem Kind, das Maria gebären wird, den Namen Jesus zu geben. Wenn ein Kind geboren wird, überlegen die Eltern, welchen Namen sie dem Kind geben werden. Jesus soll es heißen, hatte der Engel zu Josef gesagt. Jesus bedeutet „Jahwe ist Hilfe“. Gott will also durch dieses Kind den Menschen helfen.

Und dann wird im Evangelium noch ein zweiter Name genannt: Immanuel. Das heißt übersetzt „Gott ist mit uns“. Diesen Namen kennen alle, die mit der altbundlichen Bibel vertraut sind, aus der Ankündigung des Propheten Jesaja an Ahas, den König von Juda:

„Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben.“ (Jes 7, 14).

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Jesus wird zwar mit dem Namen „Immanuel“ nicht angesprochen, aber dieser Name ist sein Lebensprogramm. Er ist das Mitsein Gottes mit den Menschen. Wie dieser Gott mit den Menschen ist, wird dann im Evangelium entfaltet. Am Schluss wird Jesus zu seinen Jüngern in Galiläa auf einem Berg sagen:

„Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20).

Also Gott ist mit uns. Jesus versichert es uns. Er erinnert uns daran. Es ist diese Erinnerung, die Versicherung, die wir Menschen brauchen. Auch Josef wurde nicht belehrt, was richtig und falsch sei, sondern er wurde im Traum an die Verheißung erinnert: „Damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat“. Und Josef genügt diese Versicherung, um dem Herrn zu entsprechen.

Wir feiern in der Heiligen Nacht, zu Weihnachten, die Erinnerung an die Geburt unseres Retters, unseres Helfers, unseres Erlösers. Es ist die Versicherung und Erinnerung, dass Gott nicht nur mit uns ist, weil es ihn irgendwie und irgendwo gibt, und man von ihm berichtet. Sondern er kommt und ist mit uns, als Menschgewordener, als Jesus, als dieser Mann, als konkreter Freund, Lehrer, Erzähler, Mitmensch. Die Revolution im Stall von Betlehem, dass Gott ein Mensch wird, ist keine süßliche, rührselige Vanillekipferlgeschichte und gerade deshalb voller echter Ansprache, Botschaft, Emotionalität, Wirklichkeit.

Es ist die Einlösung des Heilsversprechens für uns Menschen. Wir glauben an einen Gott, der Mensch wird, Kind wird, ein Neugeborenes wird – für uns. Sprechen wir nicht verharmlosend von diesem Gott. Er kommt, um uns zu erlösen. Lassen wir uns, gegenwärtig wie Josef, vom Evangelisten Matthäus daran erinnern. Fürchten wir uns nicht davor, dass Gott uns Menschen meint, wenn er Mensch wird.