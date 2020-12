21. Dezember: Das Bereitmachen des Herzens

„Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,39–43)

Es ist die Freude zweier Frauen über das Leben ihrer noch ungeborenen Kinder, die uns in der Frohbotschaft heute begegnet – und Weihnachten ganz nah bringt. Es ist auch die Vorfreude auf die Geburt dieser Kinder. Wenn ein Kind in der Geborgenheit seiner Mutter heranwächst, wird viel hergerichtet, vorbereitet, bereit gemacht. Dieses Kind wird einen wichtigen Platz in unserem Leben einnehmen.

Diese Vorfreude, das tägliche Fragen „Wann wird es wohl soweit sein …“ kann unsere Grundstimmung sein, für die verbleibende Zeit, wenn Gott in Jesus Christus Mensch wird und sich für uns alles ändern wird. Maria und Elisabet sind zwei Frauen außerhalb der Norm. Die eine ist schon „zu alt“, um Kinder zu bekommen und trägt doch ein Kind am Herzen. Die andere ist nicht verheiratet und dennoch schwanger – sie ist also ebenfalls außerhalb der Norm.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Zwei Frauen, die nicht in das Schema dessen, was sich gewöhnlich und „an sich“ gehört, passen. Und dennoch sind beide Frauen „gesegneten Leibes“. Sie beginnen einander zu erzählen, was in ihnen Großartiges heranwächst, was Gott mit ihnen und durch sie beide vorhat. Durch die Begegnung mit Maria wird ihre Verwandte Elisabet eine prophetische Frau. Es ist eine bewegende Geschichte, die uns die Pädagogik Gottes erleben lässt, wenn Menschen sensibel werden füreinander, wenn sie außerhalb der üblichen und festgelegten Normen es wagen, aufeinander zuzugehen und wahrzunehmen, was Gott in ihnen Großes tut und in ihnen wachsen, groß werden lässt.

Dafür macht Er sich ganz klein, ganz schwach, ganz zerbrechlich. Um Weihnachten erahnen zu können, brauchen wir all unsere Sinne. Denn Gott offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus in Fleisch und Blut, sodass er mit allen Sinnen des Wahrnehmens, des Schauens, des Zugehens aufeinander, des Hörens aufeinander erfahrbar, nahe und da ist. Weit über alles vorder- oder hintergründige Fühlen und Gefühl hinaus ist hier unser Herz gefordert und angesprochen, mit dem wir Weihnachten erfahren und verstehen können, oder mit anderen Worten: Mit der Sinnlichkeit, mit der für uns Menschen einzigartigen wahrnehmenden Sensibilität des Herzens können wir den Sinn von Weihnachten begreifen.

Von dem, was durch die Gnade Gottes in uns geschieht, verstehen wir, was Gott mit uns vorhat. Wenn das Herz anfängt, zu sprechen und sich zu bewegen, wenn das Herz anfängt, im Spüren prophetischer Zusagen aufzugehen und zu wachsen, dann bereitet man sich innerlich darauf vor, dass Gott geboren wird, dass er zur Welt kommen kann, dass Gott eine Spur findet, um in uns wachsen zu können.

Lassen wir Maria, die Gottesmutter, die Königin, die Staunende, die Prüfende, die Glaubende, die Gesegnete, unser Vorbild sein, wenn wir auf die Heilige Nacht zugehen und mit erwartungsfrohem Herzen fragen: „Wann wird es wohl soweit sein…?“ Und lasst uns, in dieser Vorfreude, in dieser Zeit des Wartens in uns gehen und prüfen, ob wir selbst die bereitete Krippe sind, in die Jesus geboren werden kann.