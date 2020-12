24. Dezember: Frohbotschaft erleben

„Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der HERR: Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne?“ (2 Sam 7,5)

Ich wurde zu Hause, auf unserem abgelegenen Bauernhof, geboren und nach mir noch vier weitere Geschwister. Wir kamen alle zu Hause auf die Welt. Am Heiligen Abend haben meine Eltern die Stallarbeit immer früher verrichtet als sonst, aber das Warten auf’s Christkind war für uns Kinder dennoch lange. Wir Kinder durften dann, wenn die Eltern kamen, ein schönes Gewand für die Bescherung anziehen. Beim Christbaum war eine kleine Krippe. Der Vater hat dann den „Engel des Herrn“ und ein „Vater unser“ für die Verstorbenen vorgebetet.

Dann gab es die Geschenke. Meistens etwas zum Basteln für uns vier Buben. Und etwas zum Anziehen war dabei. Nach dem Essen sind wir zur Christmette gefahren. Bei viel Schnee sind wir mit dem Traktor gefahren oder manchmal auch zu Fuß gegangen. Ich sehe heute noch den Atem vom Singen bei der Christmette. Ich habe gerne ministriert und es hat mich so begeistert, wenn man den Atem in der kalten Kirche sah. Die Lieder sind unvergesslich für mich. Wir erinnern uns: In einem Stall wird ein Kind geboren. Seine Eltern fanden keine Herberge. Das Kind wird bestaunt und bewundert von Hirten.

Heute noch feiern wir diese Geburt des Kindes von Betlehem. Es war doch – so wissen wir heute – Gott selbst, der in diesem Kind zur Welt kam. Das Kind kam von Gott und ist der Mensch gewordene Gott. Zu Weihnachten bekommt die Liebe Gottes im Kind von Betlehem ein Gesicht. Dieses Kind zeigt der Menschheit, dass Mensch-Sein weder berechenbar noch berechnend ist. Mensch-Sein bedeutet vielmehr: Es bedeutet, bedingungslos geliebt zu sein von einem Gott, der selber das Gesicht eines Kindes trägt und das Risiko der menschlichen Verletzlichkeit eingeht. Die Zusage der bedingungslosen Liebe vor jeder Leistung, trotz aller Schuld, in jungen Jahren und im Alter ist Gottes Geschenk an die Menschheit.

Die Feier des Heiligen Abends zählt zu den besonderen Erfahrungen im Leben, die sich in der Seele und im Herzen tief einschreiben. Gott hat uns mit dem Weihnachtsfest so etwas wie ein Weltkulturerbe geschenkt, das Gläubige wie Nicht-Gott-Verbundene gleichermaßen anzieht und einen Sehnsuchtsraum nach Leben und Liebe eröffnet. Das Weihnachtsfest darf jedoch nicht zu einem beliebigen Fest im Kalender werden. Deshalb appelliere ich dazu, als Christen auskunftsfähig zu sein und anderen begeistert über das Weihnachtsgeschehen zu erzählen. Weihnachten feiern braucht heilsame Erinnerungen. Mit jedem Jahr, in dem wir älter werden, schließt sich eine Tür am Adventkalender unseres Lebens. Aber die Erinnerungen bleiben immer gleich jung.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Heiliger Abend – Am Abend: Frohbotschaft erzählen

Im Evangelium heißt es: „So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt“ (Lk 2,4)

Hier ist Jesus in einer genau datierbaren Zeit geboren. Seine Zeitgeschichte ist bestimmt vom römischen Weltreich. Kaiser Augustus lässt sich als Gott verehren. Er weiß nichts davon, was hier passiert. Das Kind aber, das hier geboren wird, verändert die Welt für alle Zeiten. Der neugeborene Retter der Welt wird in eine Krippe gelegt. Dieses Kind bringt den Frieden. Und das Zeichen dafür ist:

„Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“ (Lk 2,12).

Gottes Botschaft kommt nicht als Erfüllung menschlicher Wünsche, sie kommt aus der Höhe, wie das Evangelium sagt: „Ehre sei Gott in der Höhe“. Von oben kommt er dorthin, wo wir ihn niemals suchen würden. „Retter“ und „Herr“ waren römische Kaisertitel. Der „Messias“ ist eine jüdische Hoffnungsgestalt, die den Frieden bringt. Der römische Friede war mit viel Gewalt und Blut erzwungen. Es war ein brutaler Friede, unter dem die Leute stöhnten. Von einem Kind geht jetzt der wirkliche Friede aus. Das Kind wird als Prophet gesehen, später wird er „der Gekreuzigte“ genannt, dann aber „der von Gott Erhöhte“!

Dieses Kind in der Krippe, das in Betlehem geboren wurde und das Licht der Welt ist, hat unserer Welt Großes und Wertvolles bereitet. Aus diesem Kind schaut Gott die Welt an und schenkt jedem Menschen neues Ansehen und Würde. Mit dem Kind von Betlehem und der menschgewordenen Liebe Gottes im Herzen wird die Welt heller und jener Friede spürbar, von dem die Engel in Betlehem gesungen haben. Gott hat uns einen Menschen geschenkt, der uns auf den dunklen Wegstrecken des Lebens Orientierung gibt. Mit Jesus, dem Licht der Welt, ändert sich alles.

„Fürchtet euch nicht“ sagte der Engel, „denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll“ (Lk 2,10).

Die Botschaft der Liebe Gottes weitet das Herz, wie das Licht eine Landschaft erhellt. Das Licht ist ein Bild des schützenden und heilenden Retters, den der Engel mit Worten verkündet, jetzt ist die Stunde, in der die Verheißung des Propheten Jesaja gilt:

„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“ (Jes 9,1).

Sind wir auch Suchende, nach dem Kind in der Krippe, dem Retter, dem Licht der Welt? Wo eilen wir hin und wem gehen wir nach? Den Zahlen und Statistiken, den Prognosen und Prämien? Den Sinndeutern und Wahrsagern? Die Realität der Armseligkeit und unverhofften Größe des Kindes in der Krippe ist ein Gegenzeichen zu allen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Berechnungen. Das Sprechen der Engel war ein Singen, das bis heute nicht mehr verstummt ist.