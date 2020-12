3. Dezember: Rettung

In unseren alltäglichen Lebenssituationen müssen wir immer wieder um den Durchbruch zum Licht ringen. Sei es, dass man eine Krankheit zu überstehen hat, oder über den Verlust eines geliebten Menschen hinwegkommen muss oder sei es, dass Schmerzen an Leib und Seele auszuhalten sind. Manchmal braucht es auch ein Ringen um das Licht, wenn es in der Familie Unfrieden, Streit, Unversöhntheit oder gar finanzielle Sorgen gibt. Immer wieder werden wir Menschen versucht, der Dunkelheit eher zu vertrauen als dem Licht. Man fühlt sich dabei orientierungslos, oder man weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Aber genau da hinein tastet sich das Licht der Liebe zum Leben. Auf diese Fragen der Menschen werden nicht Antworten gegeben, sondern schenkt uns Gott seinen Sohn, er schenkt sich uns in seinem Sohn, dem Kind von Betlehem.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Jedes Jahr zu Weihnachten will Gott bei uns Mensch werden und sucht einen Menschen, dem er seine Liebe zeigen kann. Die Liebe hat für Gott eine besonders große Bedeutung, einen hohen Stellenwert. Wo die Liebe ihre wärmende Kraft zeigt und die Hartherzigkeit zu schmelzen beginnt, wo die Güte sich Bahn bricht, da wird das Kind Gottes in uns geboren und die Liebe bekommt dann ein Gesicht. So kann der Friede wachsen mit dem Fingerspitzengefühl unserer Hilfsbereitschaft. Da hinein hören wir die rettende Botschaft aus dem Buch Jesaja, wo es heißt: „Siehe das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet.“ (Jes 25,9a)

Vertrauen wir darauf, dass Gott bei uns ist, egal, wie schwer unser Weg sich momentan auch gestaltet.

Auch die heilige Barbara, derer wir heute gedenken, erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Stunden des Alltags die Hoffnung auf das blühende Leben uns trägt.