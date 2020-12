5. Dezember: Wachet und betet

„Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ (Lk 21,25–27)

Dieser Text der Adventzeit führt uns in die Angst, die Ratlosigkeit, und in die Einsamkeit. Während draußen schon die Lichter leuchten, beginnen wir hier mit allem anderen als Weihnachtsstimmung. Das Evangelium führt uns zunächst nicht nach Betlehem oder in die uns vertraute Freude über Weihnachten. Es braucht zunächst eine Zeit des Bewusstwerdens: Ohne Advent kein Weihnachten.

Die Liturgie der Kirche mutet uns Texte zu, die vom Kommen des Menschensohnes bei der Vollendung der Welt sprechen. Wir hören, ganz und gar ohne Kitsch und ohne Rührseligkeit, vom Ankommen Gottes am Ende der Zeiten. In sehr dramatischen Worten wird die Bestürzung und Ratlosigkeit der Menschen geschildert.

Hier geht es nicht um Adventzauber und Kerzenschein. Hier werden wir mit der persönlichen Angst konfrontiert, einer Urangst im Menschen, die die Einsamkeit und das Getrenntsein von Gott betrifft.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Solche Ereignisse der Einsamkeit und des Zurückgeworfen-Werdens auf das Menschsein gibt es immer wieder. Nicht selten kommen Menschen in ihrem persönlichen Lebensumfeld in solche oder ähnliche bedrückende Situationen. Für manche stürzt die Welt zusammen auf Grund eines Verkehrsunfalls, andere sind in Krankheiten hineingezogen, wieder andere erleben Naturkatastrophen als ihre letzte Stunde.

Viele große und kleine Vorkommnisse schieben sich zwischen mich und Gott. Der Advent gibt uns die Chance, diese Angst und Verletzlichkeit, dieses Getrenntsein in uns erneut wahrzunehmen. In genau diese Verletzlichkeit und oft auch Verzweiflung hinein zeigt es sich, ob wir sagen können: „Der Menschensohn ist im Kommen“. Wie werden wir umgehen mit der Ankunft Gottes? Kann er in unser Herz, in unser Leben kommen? Haben wir Vertrauen auf ihn? „Richtet euch auf“, sagt Jesus im Evangelium, denn „Eure Erlösung ist nahe“!

Ob uns das ins Ohr kommt oder zu Herzen geht, wenn es für uns soweit ist? Doch gerade dies feiern wir im beginnenden Advent: Dass uns in den Extrem- und Krisensituationen des Lebens Rettung zugesagt wird und erfahrbar ist. In täglicher Bemühung und durch tägliches Wachsam-Sein können wir Gottes wertvolle Worte aufnehmen, lebendig und „wach“ halten: „eure Erlösung ist nahe“. Wir haben die Rettung und das Heil gesagt bekommen. Wir dürfen auf den Menschensohn hoffen. Machen wir uns bereit? Machen wir uns bereit!

Oft höre ich die Frage „Aber wie kann die Kraft zum Durchhalten gefunden werden? Wie kann man Vertrauen lernen – auch in der Not?“ Die Einladung Jesu: „Wachet und betet!“ ist die Antwort auf diese Frage und zugleich Programm für die ganze Adventzeit. Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken.