8. Dezember: Gottes Lebensordnung vertrauen

Ich gratuliere Ihnen, dass sie sich Zeit nehmen, heute einen Moment inne zu halten. Zu Weihnachten hin geht es ja dann doch relativ zügig. Mit Maria, Josef, dem Kind, dem Stall, der Herberge, den singenden Engeln … gibt es ja einiges zu sehen und zu hören. Aber jetzt haben wir noch Zeit, einen Augenblick lang auf die junge Frau zu schauen. Auf Maria, die uns das Kind schenken wird.

Immer, wenn wir einem Menschen begegnen, fragen wir: Wo kommst du her? Wo bist du zu Hause, wo bist du geboren? Wer sind deine Eltern? Dasselbe fragen wir heute auch: Maria, wer sind deine Eltern? Wo kommst du her? Weil diese Frau so einzigartig war und es verstanden hat zu sagen: „Gott, für dich ist nichts unmöglich“; weil sie „Ja“ gesagt hat zu der Zuwendung Gottes, zu dem neuen Leben an ihrem Herzen, deswegen sagt die Kirche: Diese Frau war schon von Beginn ihres Lebens an von Gott erwählt und bestimmt, aus dem Sündenzusammenhang der Menschen herausgenommen zu sein.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Wir feiern gleichsam den Tag der Zeugung Mariens. Wir sagen dazu: „Ohne Erbsünde empfangen“. Das ist ein etwas befremdlicher Ausdruck und für die meisten gar nicht so nachvollziehbar. Aber was Sünde auslösen kann, das wissen wir, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen. Wir staunen, zu welcher Boshaftigkeit der Mensch eigentlich fähig ist, wenn er sich nicht unter die Ordnung Gottes stellt. Wir sagen: Der Mensch hat Schuld auf sich geladen. Und diejenigen, die einen Gottesbezug haben, sagen: Ich habe gesündigt. Sünde ist eine Abkehr von dem, der uns das Leben gegeben hat und von dem, der uns die Ordnung des Lebens gegeben hat.

Es heißt, den aus dem Auge zu verlieren, der immer nach uns Menschen ausschaut, um uns zu einem guten Leben zu führen. Der Sünder oder die Sünderin hat nicht einfach nur etwas verletzt, eine Ordnung übertreten, sondern er oder sie hat jemanden verletzt: Gott, der uns als sein Abbild geschaffen hat. Ihn aus dem Auge zu verlieren, ist die Sünde. Nun sagt die Kirche: Maria, die Jesus geboren hat, hat Gott nie aus den Augen verloren. Sie hat sich nie von Gott abgewandt, sie war herausgenommen aus dem Sündenzusammenhang der Menschen.

Sie hat deswegen auch die überraschende Zuwendung durch den Engel annehmen können:

„Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.“ (Lk 1,30–32) Und dann sagte Maria: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ (Lk 1,38)

Maria hat zu Gott ihr unwiderrufliches „Ja“ gesagt und der Welt den Erlöser geschenkt. An ihrem Gottvertrauen dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Wir dürfen Gottes Lebensordnung zu unserer Lebensordnung machen. Gott hat den Menschen als sein Abbild geschaffen und gibt uns diese Zusage, dass wir bedingungslos und ohne Vorleistung von ihm geliebt sind: Nicht durch Viel-Haben sättigt der Mensch seine Seele, sondern durch ein Sich-Lieben-Lassen durch Liebe, die man nicht kaufen und sich nicht erarbeiten kann.

Der Advent – die Vorbereitung auf Weihnachten – ist eine von Gott geschenkte Zeit der Gnade. Es liegt an uns, wie und womit wir sie nützen. Heute können wir innehalten, Marias Erwählung bedenken und in einem anderen Tempo und mit einem größeren Wissen darüber, was zu Weihnachten passiert, auf das Fest der Menschwerdung zugehen.