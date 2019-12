Medizin & Therapie / Kur & Erholung

Stationäre Kurheilverfahren

GVA – Gesundheitsvorsorge Aktiv

Ambulante Therapien mit bewilligtem Verordnungsschein

Therapien für Stütz- und Bewegungsapparat

Therapien für dermatologische Erkrankungen

Genesungs- /Erholungsaufenthalte

Entspannung pur 2000 Jahre Badekultur erleben

Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr, Gesundheit ist ALLES!

Besuchen Sie das Kurzentrum Ludwigstorff mit der stärksten Jod-Schwefelquelle Österreichs und ihren heilenden Kräften. Direkt an der Donau gelegen, in den sanften Hügeln der auslaufenden kleinen Karpaten und unmittelbarer Nachbarschaft zur pannonischen Tiefebene. Ein ideales Haus um Natur, Kultur und Gesundheit im Rahmen Ihres stationären bzw. ambulanten Kurheilverfahrens miteinander zu verbinden. Schon die alten Römer wussten was sie an diesem Ort hatten und nannten ihn: CARNUNTUM. Nutzen Sie die wohltuende Wirkung der Heilquelle. Entspannen Sie in der angenehmen 32 Grad warmen Wellness-Badelandschaft mit Sprudel- und Massagebereichen. Oder relaxen Sie in der Sauna und in der Salzgrotte, gebaut mit 200 Millionen Jahre alten Salzsteinen aus dem Himalaya.

Kurzentrum Ludwigstorff GmbH

Badgasse 30, 2405 Bad Deutsch- Altenburg

Tel: 02165 62617

rezeption@kur-l.at

www.kur-l.at

