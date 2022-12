Adventkalender: Tag 13 Das Christkind wartet auf Sie im Ursin Haus Langenlois!

Lesezeit: 2 Min

Foto: zVg

A m 24. Dezember ist das Christkind zu den Menschen in aller Welt unterwegs, ganz bestimmt auch in diesem Jahr. Den Advent verbringt es jedoch im Ursin Haus in Langenlois.

In weihnachtlicher Atmosphäre und mit vielen guten Geschenkideen rund um den Wein. Es fühlt sich hier eben genauso wohl wie all die anderen vorweihnachtlichen Besucher. Für jeden Einkauf gibt's außerdem ein kleines Weihnachtsgeschenk! Jetzt auch online shoppen! Sie schaffen es nicht nach Langenlois? Kein Problem, Sie können auch bequem von zu Hause aus Ihre Lieblingsweine und -sekte einfach und unkompliziert in unserem Onlineshop kaufen. Wir schicken die Weine direkt zu Ihnen nach Hause! Übrigens: Bis 31. Dezember kostenloser Versand innerhalb Österreichs ab 12 Flaschen! Ursin Haus im Zentrum von Langenlois Jede Stadt hat einen Hauptplatz. Langenlois hat darüber hinaus auch sein Haupthaus – das Ursin Haus. Seit über 30 Jahren schon werden hier touristisches Service und Weinvermarktung auf höchstem Niveau betrieben. Schön, wenn die Dinge klar sind in Zeiten wie diesen, wo verwirrendes Durcheinander oft mit Vielfalt verwechselt wird. In Sachen Tourismus und Weinvermarktung vor Ort ist in Langenlois alles klar. WAS IM URSIN HAUS STECKT: Ganzjährig geöffnet (täglich von 10-18 Uhr)

Verkauf der Winzerprodukte zu Ab-Hof-Preisen

ca. 350 Produkte (Wein, Sekt, Schnaps, Traubensaft, Verjus)

Regionale Genussprodukte aus dem Waldviertel

Organisation von (Wein-)Veranstaltungen im In- und Ausland

Tourismusinformation für Langenlois und Kamptal

Verleih von Fahrrädern und E-Bikes

Sitz von mehreren (wein-)touristischen Organisationen

Strategische touristische Weiterentwicklung In Langenlois werden jedes Jahr die Weinchampions Langenlois von einer unabhängigen Kostjury gekürt!