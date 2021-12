€ 100,-- Gutscheine vom CCG gewinnen!

Das ganze Jahr haben wir einzigartige Ideen, was wir unseren Liebsten zu Weihnachten schenken wollen. Kaum rückt der Tag näher sind sie wie weggeblasen – hätten wir diese perfekten Geschenke doch nur notiert.

Irgendwas, irgendwo schnell zu besorgen kommt natürlich nicht in Frage, schließlich sind unsere Liebsten etwas Besonderes und das soll sich auch in den Präsenten widerspiegeln. Doch keine Sorge, wir haben die Lösung für Sie! Schnell per E-Mail bestellt und zugestellt, oder holen Sie sie bei der Bäckerei Wolf im Citycenter Güssing ab. Gutscheine geben Freiraum zur Entfaltung.

"Schenken mit Sinn" Anzeige Weihnachtsgeschenke die mehrfach Freude bereiten

Einfach seelenvergnügt durch Geschäfte streifen und eine freudige Neuigkeit für sich entdecken oder aber sich endlich dieses eine Teil mit nach Hause nehmen, dass jeden Tag aus der Auslage lacht. Das lässt Sorgen vergessen und hebt die Laune!



AN WEIHNACHTEN DENKEN – GUTSCHEINE SCHENKEN

ERFÜLLEN SIE MIT GUTSCHEINEN GEHEIME HERZENSWÜNSCHE! Zu Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen oder überraschen Sie Ihre Lieben einfach so ... Anlässe, kleinere oder größere Nettigkeiten zu schenken, gibt es beinahe unendlich viele! Die CITYCENTER GÜSSING-Gutscheine sind in all unseren Shops gültig und erfüllen so gleich 1.000 + 1 Wunsch. Als ideale Geschenksverpackung gibt es dazu passend verschiedene schicke Hüllen!

Ein Tipp für Unternehmen: Bis EUR 186,– pro Mitarbeiter schenken Sie Gutscheine steuer- und sozialversicherungsfrei! Sie würden gerne große Mengen bestellen: info@citycenterguessing.at

Gleich hier teilnehmen und CITYCENTER GÜSSING - Gutscheine im Wert von € 100,-- gewinnen!