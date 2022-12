Gewinne Tickets für das L'Orfeo Barockorchester

Werbung Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Foto: KBB

Ein Musikangebot mit Künstler*innen aus aller Welt, direkt am Geburtsort von Franz Liszt in einem der modernsten Konzertsäle Europas, verspricht hochkarätigen Kunstgenuss in einem weltweit einzigartigen Ensemble. Die Programmvielfalt des Liszt Festivals Raiding reicht von Vokal- und Klavierabenden über Orchesterklänge bis hin zu grenzenlos virtuoser Musik. Neben den bekannten Liszt Festival-Zyklen im Juni und Oktober, erwarten die Festivalgäste 2023 zusätzliche Konzertformate, wie das Barock-Jazz Festival im März, das neue Brass Festival im Mai und die Family Concerts beim Advent Festival im Dezember.

Barock-Jazz Festival | 17.-19.3.2023

Beim Barock-Jazz Festival im März werden nicht nur die Unterschiede, sondern vor allem die Gemeinsamkeiten dieser beiden Musikstile ausgelotet. Das Liszt Festival begrüßt das L’ORFEO BAROCKORCHESTER mit Gründerin und Dirigentin MICHI GAIGG erstmals in Raiding. Percussionist ANTON MÜHLHOFER verarbeitet mit dem KLAVIERDUO KUTROWATZ seine intensiven Reiseeindrücke aus Kuba, Lateinamerika sowie Afrika in musikalische Stimmungsbilder. Bei der Jazzmatinee widmet sich GERALD PREINFALK mit seinen Freunden dem Werk des legendären Jazzsaxophonisten Paul Desmond.

https://kultur-burgenland.at/kalender/event/lorfeo-barockorchester-michi-gaigg/

Jetzt mitmachen und 1x2 Tickets für das Eröffnungskonzert des Barock-Jazz Festivals am 17.3.2023 mit dem L’Orfeo Barockorchester um 19.30 Uhr im Lisztzentrum Raiding gewinnen!