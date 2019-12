Schon vor 15 Jahren hat er begonnen, so viele Zutaten wie möglich aus der Region zu beziehen. „Wir können unseren Gästen genau sagen, wer das Produkt auf ihrem Teller aufgezogen hat.“ Genauso ist es ihm auch in seinen Kochkursen wichtig, dass die Zutaten leicht im benachbarten Bauernladen oder im heimischen Supermarkt besorgt werden können. Im Vordergrund stehen in seinen Kursen die Freude und das gemeinsame Zubereiten der Speisen. Alle Teilnehmer werden mit einer Kochschürze, einer Kochanleitung und vielen praktischen Tipps zum Nachkochen nach Hause gehen. Im Kurs wird zusammen mit Harald Pollak ein mehrgängiges Menü gekocht und anschließend gemeinsam genossen.

„Ohne Gschisti Gschasti“ lautet dabei Harald Pollaks Motto. „Ich möchte zeigen, dass Kochen nicht zeitraubend sein muss“, versucht der Retzbacher zu vermitteln, dass man mit guter Vorbereitung auch im Alltag nicht auf frische Gerichte verzichten muss. Gekocht wird in seinen Kursen in sehr persönlichem Rahmen „Wir beginnen dort, wo man auch zu Hause beginnt: beim Zwiebel schälen und Gemüse schneiden“, ist es Pollak wichtig, dass alles aus seinen Kursen einfach nachgekocht werden kann. Für die Kochkurse hat er daher in einem Nebengebäude des „Retzbacherhofs“ eine neue Küche eingerichtet, ausschließlich mit Geräten, die es in jeder privaten Haushaltsküche gibt.

Kreativität fördern

Pollak Ansicht des Wirtshauses

Die Kreativität will man in Pollaks Koch- und Weinschule ebenfalls fördern. Statt genauen Rezepten bekommen die Teilnehmer eine Kochanleitung, in der die Zutaten ohne Mengenangaben angeführt sind. „Kochen hat immer auch mit Kreativität zu tun“, ruft Harald Pollak dazu auf, sich wortwörtlich wieder mehr auf das Bauchgefühl zu verlassen. Ein Brotgewürz müsse keineswegs nur zum Brotbacken verwendet werden, sondern eigne sich genauso in Suppen oder vermischt mit Öl als Würze fürs Brathendl.

Die dazu passenden Weine, regionalen Säfte sowie das neue Bier „Landpartie“ stehen selbstverständlich begleitend zur freien Verfügung.

Ein bis zwei Mal pro Monat werden fixe Kochkurse zu den verschiedensten Themen angeboten.

Harald Pollak selbst mag es in seiner Küche im Retzbacherhof ebenfalls unkompliziert und bodenständig. Mit unübersehbarer Leidenschaft und erfreulich großem Sachverstand Die Atmosphäre ist gemütlich, die servierten Zutaten sind frisch und regional.

Alle Infos zum Retzbacherhof und zur Koch- und Weinschule gibt es im Internet unter http://www.retzbacherhof.at

