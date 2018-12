4 Tageskarten für die AVITA Therme gewinnen.

Wellness in neuen Dimensionen im AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf

Ab sofort noch schöner, noch besser, noch kuscheliger!

Das AVITA Resort****Superior zählt zu Österreichs beliebtesten Wellness-Resorts. Das spiegelt sich unter anderem in der dreifachen Auszeichnung zu Österreichs „Wellnesstherme des Jahres“, sowie im „Zertifikat für Exzellenz“ von Tripadvisor und dem begehrten „Holiday Check Award 2018“ wider.

AVITA Resort

Um Ihnen noch mehr Wellness, Exklusivität und Lifestyle auf höchstem Niveau zu bieten, gibt es seit Oktober 2018 zahlreiche neue Highlights – allen voran den exquisiten AVITA PREMIUM Spa, das Kompetenzzentrum für Gesundheit und ganzheitliche Wohlfühlerlebnisse, die einzigartige Uhudler-Sauna – eine Liebeserklärung an das südburgenländische Unikat - sowie Österreichs erste Schneesauna. Und an der neuen AVITA Poolbar lassen Sie sich nun ihren Drink servieren, ohne das warme Thermalwasser zu verlassen.

NEU: AVITA PREMIUM Spa – Spa-Erlebnisse in neuen Dimensionen

Der AVITA PREMIUM Spa ist der neue Kraftort im Herzen des AVITA-Resorts für tiefgreifende Gesundheits- und Wohlfühlerlebnisse mit höchster Wirksamkeit. Hier tauchen Sie in eine zauberhafte Welt des ganzheitlichen Wohlbefindens ein und genießen in zwölf neuen Treatment-Räumen individuelle Gesichtsbehandlungen, entspannende Massagen und wunderbar pflegende Körperbehandlungen oder erleben mit WaveMOTION© Behandlungen mit Schwebeeffekt.

View_J.Vass

Im exklusiven Ambiente der beiden neuen Spa-Suiten genießen Sie darüber hinaus den Luxus unvergleichlicher Spa-Rituale für Zwei. Von der komfortablen Infrarot-Lounge über ganzheitliche Behandlungen „Seite an Seite“ bis hin zum Glas Uhudlerfrizzante in der kuscheligen Ruheoase. Ein exklusiver Ort der Erholung und Entspannung – ganz privat.

NEU: Die Uhudler Sauna – eine Liebeserklärung an das Unikat aus dem Südburgenland

Mit der Uhudler-Sauna begegnen Sie einem Stück burgenländischer Kulturgeschichte im Sauna Garten Eden. Zwei finnische Saunen – die „Uhudler-Laube“ und das „Kellerstöckl“ sind dem spritzigen Unikat gewidmet.

Neu: Österreichs erste Schneesauna – Abkühlung der besonderen Art

Schnee ist Schönheit, Licht, Stille, Emotion. Jede Flocke ist ein Kunstwerk. Ab sofort gibt es im AVITA Resort - als erstem Wellness-Resort in Österreich - das ganze Jahr über Schnee. Die Schneesauna im Sauna Garten Eden ermöglicht durch die Kombination aus trockener Kälte und weichem Schnee eine sanfte Abkühlung nach dem Saunagang und bringt auf diese Weise den Körper schonend zurück auf Normaltemperatur. Hier herrschen konstant 5 bis 11 Grad unter Null und der laufend frisch produzierte, watteweiche Pulver-Schnee kann zur zusätzlichen Abkühlung zum Einreiben des Körpers verwendet werden.

NEU: AVITA Poolbar – Auszeit von der Auszeit

Unzählige Bodensprudel, Massagedüsen, Schwallbrausen und Unterwasser-Liegen garantieren traumhafte Augenblicke der Entspannung in der AVITA Therme und als Draufgabe gibt es nun die neue AVITA Poolbar. Im 34 Grad warmen Thermalwasser inmitten des großen Thermen-Innenbeckens kommt Urlaubsstimmung pur auf! Sie müssen nicht im Bademantel zur Bar gehen – die Bar kommt zu Ihnen direkt ins Becken…

zVg

NEU: Exklusive Day Spa Loungen - Rückzugsorte für Wohlfühlmomente

Wer als Tagesgast das Besondere Thermenerlebnis sucht, ist in den exklusiven Day Spa Loungen genau richtig. Abschalten, entschleunigen und einfach nur Nichts tun - hier werden Träume wahr! Die fünf luxuriösen Ruheoasen bieten viel Komfort und exklusiven Rückzug für einen ganz besonderen Thermentag in völlig privater Atmosphäre unmittelbar angrenzend an den AVITA PREMIUM Spa-Bereich mit seinen traumhaften Behandlungen.