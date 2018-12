zVg

Andreas Koch, Veranstalter der MODELLBAUTAGE und Oliver Grimm, Inhaber des Modellbaufachgeschäfts am Domplatz in Wiener Neustadt verlosen einen Warengutschein im Wert von EURO 150,- plus zwei Gratis-Eintrittskarten für die MODELLBAUTAGE.

Mit den Eintrittskarten möchten wir Sie zu den MODELLBAUTAGEN einladen.

Ihren EURO 150,- Warengutschein können Sie direkt am Stand von Oliver Grimm einlösen oder zu einem späteren Zeitpunkt im Online Shop https://www.abx-rc.at/

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und viel Spass beim shoppen!

Andreas Koch & Oliver Grimm

zVg

Am Samstag Nachtbaustelle bis 20.00 Uhr

www.modellbautage.at

Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen Warengutschein im Wert von Euro 150.- von Modellbau Grimm plus 2 Gratis Tickets für die MODELLBAUTAGE in Wiener Neustadt .

Der Gewinner/die Gewinnerin wird nach den Feiertagen verständigt.