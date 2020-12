Kunden schätzen vor allem die kompetente Beratung des freundlichen Personals und freuen sich, dass die gewohnt umfangreichen Leistungen ab sofort noch leichter erreichbar sind. In unserer Filiale in Oberwart bieten wir Ihnen: Putzen, Waschen und Bügeln für Textilien, Teppich und Wäsche sowie Änderungsschneiderei.

Die Putzerei: nachhaltig, umweltfreundlich, regional – Ihr kompetenter Ansprechpartner für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Vereine

Die Putzerei ist eine Marke der Firma Dietex GmbH. Ein Logistiknetz mit über 500 Partnern und Annahmestellen sorgt für eine flächendeckende Versorgung in der gesamten Region Ostösterreich.

DieTex

Insgesamt blickt die Putzerei auf 160.000 saubere Kleidungsstücke pro Jahr, sowie 1.200 Tonnen saubere Wäsche. Modernste und umweltschonende Techniken in den verschiedenen Reinigungs- und Pflegearten, Verlässlichkeit und bester Service gehören seit 50 Jahren zu den Werten, die auch in der neuen Filialen in der Wienerstraße höchste Priorität haben.

zVg

Über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ihre Ansprechpartner: ob Sie den Haushalt machen, in der Gastronomie arbeiten, einen Gewerbebetrieb führen oder in einem Verein sind. Gerade zu Weihnachten und Silvester gibt es viel Wäsche, die nach den Feiertagen wieder im neuen Glanz erstrahlen soll. Egal ob Kleider mit Perlen oder aus feinen Stoffen, hochwertige Anzüge, Jacken, Teppich oder schönes weihnachtliches Tisch-Set – Die Putzerei in Oberwart ist in allen Fällen der richtige Ansprechpartner. Aus diesem Grund können Sie heute 10x 50 € Gutscheine gewinnen! Und für alle, die sich leider nicht unter den Glückspilzen befinden: Profitieren Sie einfach von der „Saubere Sache“-Aktion: 30 % Rabatt auf die gesamte Preisliste (ausgenommen Leder).

zVg

„Saubere Sache“- Saubere Aktion: 30 % Rabatt auf unsere gesamten Preise (ausgenommen Leder)

Öffnungszeiten der Putzerei in Oberwart:

Montag – Freitag: 7.30 bis 18.00 Uhr

Samstag: 7.30 bis 12.00 Uhr

Weitere Informationen: https://www.dieputzerei.at/

Gleich hier teilnehmen und 10x 50 € Gutscheine für DiePutzerei gewinnen!

Die Gutscheine können in allen Filialen von DieTex eingelöst werden.