150 Euro Gutschein, einzulösen auf ein ProfitCard-Konto

Werbung Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Vertraut. Verfügbar. Verbunden.

Seit jeher lautet das Credo der Sparkasse Niederösterreich Mitte West, als Regionalbank „da zu sein“ - wann immer und wo immer die Menschen sie brauchen. Das funktioniert aber nur mit Mitarbeitern die sich tatkräftig einsetzen und indem man eine Service-Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Kundenerwartungen und der Technik betreibt. Was George für unsere Privatkunden ist, hat Telebanking Pro auch am Höhepunkt der Corona-Krise für unsere Firmenkunden geleistet: uneingeschränkten Zugang zum persönlichen Bankenservice und das siebenmal 24 Stunden die Woche. Die digitalen Kanäle der Sparkasse haben deutlich gemacht, dass modernes Online-Banking zum Rückhalt in einer Krise wird.

Vertrauen ist die Basis. Individuelle Lösungen in schwierigen Situationen hat die Sparkasse immer schon gefunden. Lösungen, die sich effizient digital umsetzen, aber nicht mit einem „Klick“ ermitteln lassen. Dazu braucht es Vertrauen, wie es aus den jahrelangen Kontakten gewachsen ist.

Verfügbarkeit ist der Knackpunkt. Nämlich dann, wenn geballte Nachfrage zum Test für die Kapazität des Online-Bankings wird. Ein Test, den George und Telebanking Pro problemfrei bestanden haben.

Verbindung ist das Ziel. Online-Banking muss mehr sein als ein „Online-Shop für Bankdienste“ – vielmehr eine Kommunikationsplattform, die bei Bedarf in allen Fragen die Verbindung zum persönlichen Berater herstellt.

Genauso wie s Kontakt das über George tut.

Jede Bank nutzt die neuen Technologien, um ihrem Kernziel gerecht zu werden. Bei der Sparkasse ist das nicht der Profit alleine, sondern der Anspruch, dann „da zu sein“, wenn der Kunde sie braucht. Persönlich oder digital – jedenfalls an der Seite der Kunden. www.spknoe.at

Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West stellt einen Gutschein in Höhe von 150 Euro zur Verfügung, einzulösen auf ein ProfitCard-Konto.

Gleich hier teilnehmen und einen Gutschein im Wert von €150,-- (einzulösen auf ein ProfitCard-Konto der Sparkasse NÖ West) gewinnen!