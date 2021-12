1 x Volltanken gewinnen!

Eine der innovativsten und modernsten Tankstellen in Österreich! Mit der App und digitalen, betriebsinternen Prozesse sind wir zukunftsfit! Durch das regionale Warensortiment und die enge Zusammenarbeit mit den Produzenten sind wir nachhaltig in der Region verwurzelt! 24/7 Automaten, Regio Box, Postcenter, Tankautomat in Bernstein runden den Vorzeigebetrieb als Voll-Servicestation ab.

Mit der Bedienung und den unzähligen Serviceleistungen wollen wir die Verbindung zu den Menschen behalten! Demnächst gibt´s auch einen Online-Shop für eine Auswahl der unzähligen regionalen Produkte aus unserem Shop!

"Schenken mit Sinn" Anzeige Weihnachtsgeschenke die mehrfach Freude bereiten

Blumeninseln – und Wiesen, Insektenhotels und Nistkästen geben unserer Tankstelle ein besonderes Flair! Die Energieaufbringung für unseren Betrieb erfolgt zu einem großen Teil über eine 30kWP Photovoltaik Anlage. Die Lieferanten aus der Region sorgen für kurze Lieferstrecken, Verpackungsmaterial wird wiederverwendet. Wir verkaufen weder Nestlé Produkte noch Amazon Gutscheine

Die 24/7 Regio Box bietet mit einem Getränkeautomaten, einem regionalen Produkte Automat und einem Kaffeeautomaten rund um die Uhr Einkaufsmöglichkeiten. Auch hier finden Sie eine liebevoll gestaltete Terrasse!

www.tankstelle-mariasdorf.at/