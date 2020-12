Das Christkind wartet auf Sie im Ursin Haus Langenlois! .

Am 24. Dezember ist das Christkind zu den Menschen in aller Welt unterwegs, ganz bestimmt auch in diesem Jahr. Den Advent verbringt es jedoch im Ursin Haus in Langenlois. In weihnachtlicher Atmosphäre und mit vielen guten Geschenkideen rund um den Wein. Es fühlt sich hier eben genauso wohl wie all die anderen vorweihnachtlichen Besucher. Für jeden Einkauf gibt‘s außerdem ein kleines Weihnachtsgeschenk!