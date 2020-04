Neu ab 2020

Zusammenlegung der Krankenkassen

Seit 1. Jänner 2020 gibt es die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), zu der die neun Gebietskrankenkassen – also auch die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) – zusammengelegt wurden. Sie ist mit 7,2 Millionen Versicherten Österreichs größte soziale Krankenversicherung.

Ebenfalls Anfang des Jahres wurden die Sozialversicherung der Gewerbetreibenden (SVA) und die Sozialversicherung der Bauern (SVB) zu einer Kasse für alle Selbständigen – zur SVS – fusioniert und unter dem Namen Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) wurden die ehemalige Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) und die Versicherungsanstalt Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) zusammengefasst.

Langfristig gesehen soll es dadurch zu einer österreichweiten Angleichung der Leistungen für gleiche Beiträge innerhalb eines Trägers kommen.

e-Impfpass in Pilotphase

Der nächste Schritt in der Digitalisierung nach ELGA, e-Medikation und e-Rezept wird der elektronischen Impfpass (e-Impfpass) sein. Dieser soll 2020 im Rahmen eines Pilotprojekts in Niederösterreich, Wien und der Steiermark in Zusammenarbeit mit ausgewählten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten erprobt werden.

Die Impfdaten sollen in Zukunft in einem zentralen österreichischen Impfregister gespeichert werden, wodurch eine nahezu vollständige und standardisierte Impfdokumentation möglich gemacht wird.

Der Papier-Impfpass – der leicht verloren gehen kann – wird damit überflüssig. Durch eine Verknüpfung des e-Impfpass mit dem nationalen österreichischen Impfplan, der jährlich nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft erstellt wird, können Patientinnen und Patienten an anstehende oder fehlende Impfungen erinnert werden. Der e-Impfpass soll ab 2021 schrittweise in ganz Österreich umgesetzt werden.

Neu seit 2019

e-Card mit Foto & NFC-Funktion

Bereits im Herbst 2019 begann die Auslieferung der neuen Generation von e-Cards, die mit einem Foto der versicherten Person ausgestattet sind, um Missbrauch zu verhindern. Wenn ein Foto aus Reisepass, Personalausweis, Scheckkartenführerschein oder auch dem Fremdenregister vorhanden ist – wie bei 85 Prozent der Versicherten –, bekommt man die neue e-Card mit Foto rechtzeitig vor Ablauf der alten zugeschickt. Das ist spätestens Ende 2023 der Fall. Personen unter 14 sind von der Fotopflicht auf der e-Card ausgenommen.

Eine weitere Neuerung auf den künftigen e-Cards stellt die sogenannte NFC (Near Field Communication)-Funktion dar. Diese sorgt dafür, dass die e-Card nicht mehr gesteckt werden muss, sondern einfach an die Lesegeräte angehalten werden kann. Dadurch sollen Abnutzung und auftretende Defekte reduziert werden.

e-Medikation für mehr Sicherheit

Bis Juni 2019 wurden die Kassenärztinnen und Kassenärzte sowie alle Apotheken Niederösterreichs mit der Technik für die sogenannte e-Medikation ausgerüstet. Seither wird in der Gesundheitsakte ELGA des Patienten sowohl jedes vom Arzt verschriebene Medikament bei der Rezeptausstellung vermerkt als auch die Abgabe desselben in der Apotheke.

Der große Vorteil besteht darin, dass dadurch jeder weitere behandelnde Arzt eine aktuelle Liste der Medikamente online zur Verfügung hat. Mögliche Wechselwirkungen mit weiteren Medikamenten können so unmittelobar abgeklärt werden, was die Sicherheit für Patienten erhöhen soll.

Patientinnen und Patienten können auch selbst etwas zur Steigerung der Sicherheit beitragen, indem sie rezeptfreie Arzneimittel, die aber trotzdem Wechselwirkungen auslösen können, in die Medikamentenliste eintragen lassen. Dazu ist es erforderlich, dass beim Kauf von der Apothekerin oder dem Apotheker die e-card gesteckt wird. Unter www.gesundheit.gv.at können Patientinnen und Patienten die eigene Medikamentenliste abrufen oder diese bei der ELGA-Ombudsstelle, die bei der Patientenanwaltschaft angesiedelt ist, erfragen.

Spätestens im Frühjahr 2022 sollen die Papierrezepte – 60 Millionen sind es in Österreich jährlich – durch das e-Rezept ersetzt werden. Man erhofft sich dadurch noch mehr Sicherheit in Bezug auf die Medikamentenabgabe und eine enorme Kostenersparnis.