Maske nicht wegwerfen!

Wie wichtig ist der Allgemeinmediziner?

Dr. Max Wudy: Die Allgemeinmedizin ist unersetzlich, stellt sie doch die Basis jeder Primärversorgung dar! In Österreich ist der allgemeinmedizinisch tätige Kassenarzt erster Ansprechpartner in gesundheitlichen Fragen. Fast 90 Prozent aller Erstkontakte laufen über ihn. Umso mehr verwundert es, dass der Allgemeinmedizin der Tod durch Aushungern droht. Brechen die praktischen Kassenärzte weg, ist das das Aus der wohnortnahen niederschwelligen Versorgung – es ist fünf nach zwölf!

Was hat sich seit Corona verändert? Etwa bezüglich Krankheiten?

Wudy: Im Gesundheitssystem ist kein Stein auf dem anderen geblieben, Undenkbares ist denkbar geworden, im Positiven wie im Negativen. Die Pandemie hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst, den es aber in der Zukunft zu nützen gilt. Leider hat die Fixierung auf die Pandemie alles andere Nötige und Essenzielle in den Hintergrund gedrängt. Alleine in NÖ warten Tausende Patienten auf einen OP-Termin. Das Kinder- und Jugendimpfprogramm ist in den letzten Jahren fast eingeschlafen, hier herrscht riesiger Nachholbedarf. Es gibt schließlich noch andere Krankheiten als Corona.

Die Maskenpflicht in den Krankenhäusern/Ordinationen ist Ende April gefallen – sind Sie damit glücklich?

Wudy: Jein. Glücklich, dass die Pandemie so weit vorbei ist, dass wir diese Überlegungen überhaupt anstellen können. Unglücklich, da die Maskenpflicht zumindest im Infektionsbereich einige Vorteile gebracht hat. Hier appelliere ich an den gesunden Menschenverstand. Wer „verkühlt“ ist oder sich auch nur so fühlt, sollte in Krankenhäusern und Ordinationen weiter eine Maske tragen.

Keine Corona-Impf-Werbung mehr in Niederösterreich …

Wudy: Klingt für mich wie eine Selbstaufgabe des Gesundheitssystems. Was kommt als Nächstes? Werbeverbot für Influenza-, FSME- oder andere Impfungen? Keine Werbung für Mammographie oder VU-Untersuchungen? Diese Maßnahme ist rein politisch motiviert und entspricht keiner Evidenz!