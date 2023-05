In NÖ gab es 2022 erstmals mehr Ärztinnen als Ärzte

Mehr als 2.220 von ihnen sind Fachärztinnen und Fachärzte, ca. 1.360 sind Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Einen Kassenvertrag haben an die 840 der allgemeinmedizinischen Ärztinnen und Ärzte und etwa 560 der Fachärztinnen und Fachärzte. Zur Gruppe der Wahlärztinnen und Wahlärzte sind rund 2.260 Medizinerinnen und Mediziner zu zählen. Mehr als 570 von ihnen sind als Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner und etwa 1.600 als Fachärztinnen und Fachärzte tätig.

Insgesamt – im niedergelassenen und angestellten Bereich – wurden 2022 in Niederösterreich erstmals knapp mehr Ärztinnen als Ärzte gezählt (rund 300). In der Turnus ärzteausbildung in den Landeskliniken und in Lehrpraxen befinden sich in unserem Bundesland derzeit an die 1.300 Medizinerinnen und Mediziner.

Um dem Ärztemangel, vor dem die Ärztekammer schon sehr lange warnt, entgegenzuwirken, ist es wichtig, bereits beim Studium anzusetzen. Die Studienplätze an der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems wurden bereits auf 125 angehoben. Um mehr Medizinabsolventinnen und Medizinabsolventen in Niederösterreich zu halten, wurde das Landarztstipendium eingeführt. Medizinstudentinnen und Medizinstudenten, die bestimmte Kriterien erfüllen und sich vertraglich dazu verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung für die Dauer von zumindest fünf Jahren in Niederösterreich den Arztberuf auszuüben, können sich seit dem Studienjahr 2022/23 um ein Stipendium des Landes NÖ bewerben. Wer für das Stipendium ausgewählt wird, bekommt über einen Maximalzeitraum von vier Jahren 923 Euro pro Monat. Etwa zehn Studierende des Humanmedizin-Studiums sollen jährlich mit einem solchen Landarztstipendium gefördert werden.

2022 hat das Land Niederösterreich 20 Stipendien vergeben. Heuer startet auch die Österreichische Gesundheitskasse mit einem ähnlichen Stipendium für Medizin.