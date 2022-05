Sommer, Sonne, Selbstbewusstsein

Werbung

Warme Sonnenstrahlen und steigende Temperaturen begleiten uns in den vergangenen Wochen immer häufiger, der Sommer kündigt sich an. Doch was für viele Menschen ein Grund zur Freude ist, kann zugleich Unsicherheiten auslösen: Viele von uns kämpfen mit kleinen Problemzonen, die verhindern, dass wir uns in unseren Körpern wohlfühlen.

Ob lästiges Schwitzen, Haarentfernung oder kleine Fettpölsterchen, in ihren Ordinationen für Ästhetische Medizin in Wien und Krems sorgen Dr. Daniela Rieder und Dr. Jennifer Kager dafür, dass sich ihre PatientInnen im Sommer rundum schön fühlen können. Mit medizinischen Eingriffen und kosmetischen Behandlungen beheben sie belastende Makel, holen damit das Optimum aus ihren PatientInnen heraus und geben ihnen Selbstbewusstsein zurück.

Eine Behandlung, die die Ärztinnen empfehlen, um sich bereits in den kälteren Monaten auf den Sommer vorzubereiten, ist die Haarentfernung mit dem Laser. Behandlungen mit dem Dioden-Laser entfernen lästige Haare nach sieben bis zehn Sitzungen dauerhaft und bewahren vor Juckreiz, Pickeln und eingewachsenen Haaren.

Auch starkes Schwitzen kann im Sommer eine Belastung darstellen. Dafür haben Dr. Rieder und Dr. Kager eine Lösung: Die Anwendung von Botox im Achselbereich reduziert die Schweißdrüsenaktivität und verhindert so übermäßiges Schwitzen.

Durch Liposuktion, die auch als Fettabsaugung bekannt ist, lassen die Ärztinnen störende Fettdepots verschwinden, indem sie Fettzellen entfernen und dadurch natürlich schöne Silhouetten schaffen, die den individuellen Charakter ihrer PatientInnen unterstreichen. Denn für Dr. Rieder und Dr. Kager ist die beste Sommerfigur die, in der sich ihre PatientInnen wohlfühlen.