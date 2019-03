Neu: Ultraschalldiagnostik in Perchtoldsdorf.

Frau Dr. Lattenmayer-Meizer, Sie haben eine Ultraschallordination in Perchtoldsdorf eröffnet?

Ich bin Fachärztin für Radiologie und habe eine Wahlarztordination eröffnet. Ich biete Ultraschalluntersuchungen von Kopf bis Fuß an.

Was unterscheidet Ihre Ordination von einer Kassenpraxis?

Als Wahlärztin kann ich mir für meine Patienten ausreichend Zeit nehmen, um nach einer gründlichen Anamnese und Untersuchung zu einer fundierten Diagnose zu gelangen. Die Terminvergabe gestalte ich so, dass keine Wartezeit entsteht. Den schriftlichen Befund und die ausgedruckten Bilder bekommen meine Patienten nach einer ausführlichen Befundbesprechung sofort mit.

Was ist der Vorteil von Ultraschall gegenüber anderen bildgebenden Methoden?

Der Ultraschall ist eine strahlungsfreie und schmerzfreie Diagnoseform die selbst für Kinder und Schwangere unbedenklich ist. Er hat von allen bildgebenden Methoden die höchste Auflösung. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist der direkte Kontakt zwischen Arzt und Patient während der Untersuchung, so dass ein gezielter Einblick in schmerzende Körperregionen möglich ist. Außerdem sind dynamische Untersuchungen möglich so z.B. die Darstellung von Gelenken und Muskeln in Bewegung, auch Organfunktionen können sichtbar gemacht werden.

zVg Dr. Lattenmayer

Braucht man eine Zuweisung, um bei Ihnen untersucht zu werden?

Nein. Es genügt ein Anruf zur Terminvereinbarung. Bei akuten Beschwerden sind fallweise auch Abend- bzw. Wochenendtermine möglich.

Kann man Ultraschall zur Gesundheitsvorsorge machen?

Ich biete Vorsorgepakete an, die ich individuell auf den jeweiligen Patienten abstimme. Ein Vorsorgepaket besteht zum Beispiel aus einer Untersuchung des Bauches (inkl. Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Bauchaorta und Unterbauchorgane), der Schilddrüse und der Halsgefäße (Carotis/Vertebralis-Farbdoppler).

Was bedeutet „Ultraschall mobil“?

Zusätzlich zu Untersuchungen in meiner Ordination in Perchtoldsdorf mache ich Hausbesuche mit meinem tragbaren Ultraschallgerät. Für viele Patienten ist das Aufsuchen einer Ordination mühselig. Diesen Patienten biete ich eine Untersuchung in ihrer vertrauten Umgebung an.

Vielen Dank für das Gespräch.



zVg Dr. Lattenmayer

Nähere Informationen:

Dr. Sonja Lattenmayer-Meizer

Franz-Siegel-Gasse 9

2380 Perchtoldsdorf

Tel.: 0681 10610033

www.radiologin.at