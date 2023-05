„Ärztin sein ist wunderschön“

„Der Arztberuf ist wunderschön – auch und sogar ganz besonders in der Niederlassung“, sagt Dr. Krista Ainedter-Samide und fügt hinzu: „Und das sage ich ganz klar, trotz aller Herausforderungen, die an uns niedergelassene Ärztinnen und Ärzte tagtäglich gestellt werden.“ Im Rahmen ihrer Ausbildung hatte sie die Möglichkeit, viele verschiedene Ausbildungsstätten und Arbeitsformen kennenzulernen – und sie ist davon überzeugt, dass der Arztberuf enorme Gestaltungsmöglichkeiten bietet: „Ebenso wie alle anderen Menschen sind auch wir Ärztinnen und Ärzte recht unterschiedlich in unserer Lebenseinstellung, und dementsprechend variieren auch unsere Vorstellungen vom Berufsleben. Hier ist der Arztberuf ideal, er ist vielfältig und bietet mit seinen verschiedenen Tätigkeitsbereichen viele Optionen. Vor allem im niederge-lassenen Bereich besteht die Möglichkeit, die ärztliche Tätigkeit gut mit den individuellen Wünschen in Einklang zu bringen.“

Will man selbst eine Ordination führen, benötigt man dafür auch unternehmerisches Gespür. „Viele junge Ärztinnen und Ärzte wissen vielleicht gar nicht, dass ihnen das Unternehmerische liegt, dass sie gerne Chefin bzw. Chef sein wollen und es ihnen Spaß machen würde, gemeinsam mit einem Team etwas Eigenes aufzubauen“, meint dazu die Fachärztin, die das selbstständige Arbeiten oftmals als sehr bereichernd empfindet.

Hat man sich einmal für die Arbeit im niedergelassenen Bereich entschieden, bleibt natürlich noch die Wahl, ob man einen Kassenvertrag annehmen oder lieber im wahlärztlichen Bereich tätig werden möchte. „Bevor ich den Kassenvertrag angenommen habe, habe ich vier Jahre als Wahlärztin gearbeitet und dabei erkannt, dass ich persönlich lieber in einer Kassenordination arbeite“, erzählt die Ärztin und bringt es auf den Punkt: „Beide Formen haben – wie alles im Leben – Vor- und Nachteile, doch der Druck steigt derzeit in allen Ordinationen. Für Kassenärztinnen/Kassenärzte ist es nur in Ausnahmefällen möglich, viel Zeit mit einzelnen Patientinnen/Patienten zuzubringen.

Doch auch Wahlärztinnen/ Wahlärzte haben heute mehr Zeitdruck als früher, denn der Mangel an Kassenärztinnen/ Kassenärzten hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen in die Wahlarztordination strömen. Der Zeitmangel ist auch für die Ärzteschaft schwierig, denn für die meisten von uns ist es wesentlich erfüllender, eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Patientinnen/Patienten aufzubauen, die aber kaum in wenigen Minuten erreicht werden kann. Daher schenken wir den Menschen, um die es bei unserer Arbeit zentral geht, auch wenn es sich um eine kurze Zeitspanne handelt, unsere volle Aufmerksamkeit, widmen uns ihnen mit Empathie und helfen ihnen mit unserer fachlichen Kompetenz.“

Gelingt das gut, schöpfen Ärztinnen und Ärzte hohe Zufriedenheit aus ihrer Arbeit und bekommen von den Patientinnen/Patienten viel zurück. „Der höchste Lohn für meine Arbeit als Ärztin ist die Wertschätzung, die ich von meinen Patientinnen und Patienten tagtäglich für meine Arbeit bekomme“, meint die Kassenfachärztin zusammenfassend.