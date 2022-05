Das hört sich richtig gut an!

Werbung

Wer Probleme beim Hören oder Verstehen feststellt, sollte nicht zögern. Denn je früher Hörgeräte zum Einsatz kommen, desto besser können die Probleme kompensiert werden. Neueste Hörgeräte sind einfach zu handhaben, angenehm zu tragen und für andere kaum sichtbar. Was der Gesprächspartner sagt, wird hervorgehoben, laute Hintergrund- geräusche werden automatisch abgedämpft.

TV-Ton direkt im Ohr

Der Ton des Fernsehers kann genau in der für Sie idealen Lautstärke drahtlos in die Hörgeräte gestreamt werden. Familienangehörige genießen das TV-Programm gleichzeitig in gewohnter Lautstärke.

Freisprech-Telefonie

Hörgeräte können sogar als Freisprecheinrichtung fürs Handy dienen. Eingehende Anrufe können einfach per Fingertipp auf das Ohr angenommen wer- den. Das ist nicht nur beim Autofahren praktisch. Bestmögliches Verstehen ist damit garantiert.

Kostenlos testen!

Hansaton lädt herzlich ein, neueste Hörgeräte kostenlos Probe zu tragen. Infos & Termine unter 0800 880 888 (Anruf kostenlos), online auf hansaton.at oder direkt bei Hansaton, 16-mal in NÖ.