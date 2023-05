Stammzelltherapie bei Gelenkarthrose

Die Stammzelltherapie ist ein sich rasch entwickelnder Bereich der orthopädischen Medizin, der ein großes Potenzial für die Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen bietet. Bei diesem innovativen Behandlungsansatz werden undifferenzierte Zellen, so genannte Stammzellen, zur Regeneration von geschädigtem Gewebe, zur Verringerung von Entzündungen und zur Linderung von Schmerzen bei verschiedenen orthopädischen Erkrankungen eingesetzt.

Zu Beginn ist es wichtig zu verstehen, was Stammzellen sind. Diese Zellen kommen in verschiedenen Geweben des Körpers vor, darunter Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnurblut. In der orthopädischen Medizin werden in der Regel zwei Arten von Stammzellpräparaten verwendet: Knochenmarkskonzentrat (BMC) und stromale vaskuläre Fraktion (SVF). BMC wird aus dem eigenen Knochenmark des Patienten gewonnen und enthält hauptsächlich mesenchymale Stammzellen (MSC) und hämatopoetische Stammzellen (HSC). SVF hingegen wird aus Fettgewebe gewonnen und enthält eine Mischung von Zellen, darunter MSC, Endothelzellen, Perizyten und Immunzellen.

Beide Präparate haben sich bei der Behandlung orthopädischer Erkrankungen als vielversprechend erwiesen, jedoch scheint es so, dass Knochenmarkkonzentrat aufgrund seiner vielen entzündungshemmenden Wachstumsfaktoren die besseren Ergebnisse bringt.

Was die klinischen Ergebnisse anbelangt, so hat die Stammzelltherapie ihre Wirksamkeit bei der Behandlung verschiedener orthopädischer Erkrankungen wie Arthrose, Knorpelverletzungen, Knochenbrüchen und Tendinitis unter Beweis gestellt. Einer der Vorteile dieses Behandlungsansatzes besteht darin, dass er nicht invasiv ist, d. h. es ist nur ein minimalinvasiver Eingriff erforderlich, der keine Operation beinhaltet. Es wird dabei im Dämmerschlaf und lokaler Betäubung Knochenmark aus dem Beckenknochen gewonnen und in einer speziellen Zentrifuge konzentriert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stammzelltherapie eine vielversprechende Behandlungsoption darstellt, die das Potenzial hat, geschädigtes Gewebe zu regenerieren, Entzündungen zu reduzieren und Schmerzen im Zusammenhang mit verschiedenen orthopädischen Erkrankungen zu lindern. Auch wenn es Grenzen für ihre Anwendung gibt, erweitert die laufende Forschung unser Verständnis für ihre potenziellen Vorteile und Grenzen, und dieser Ansatz wird wahrscheinlich auch in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in der orthopädischen Medizin spielen.

