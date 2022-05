Zwei Jahre Novagyn Bruck

Nützen Sie unsere Online-Terminvereinbarung! Einfach schnell und sicher. 80 Prozent aller Termine werden schon online gebucht.

Telefonisch können Sie uns während der Ordinationszeiten und täglich zwischen 17 und 20 Uhr unter der Telefonnummer +43 2162 2129 0 kontaktieren. Falls Sie uns nicht erreichen, rufen wir Sie zurück. Sie brauchen nur einmal anzurufen.

Wir bemühen uns, die Wartezeit auf ein Minimum zu reduzieren. Blutabnahmen, auch Zuckertoleranztests, machen wir gerne in der Ordination; das spart Ihnen zusätzlich Zeit. Befundbesprechungen können am Telefon erfolgen.

Rezepte, Zuweisungen können Sie telefonisch vorbestellen, oder Sie lassen sie sich bequem per Post zuschicken – natürlich gratis.

Sie können bei uns in bar oder per Bankomatkasse bezahlen. Auf Wunsch übernehmen wir die Abwicklung der Rückvergütung von der Krankenkasse für Sie.

Besuchen Sie meine Homepage www.novagyn.at und informieren Sie sich!

Leistungen