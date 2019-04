Für eine gesunde Durchblutung

Das natürliche Heilvorkommen, die Kohlensäure, wird im Resort bei Gefäßerkrankungen angewandt. Die Kohlensäurebehandlungen werden dabei mit modernsten Therapien verbunden.

Bewegung ist Leben

Außergewöhnlich ist das Therarama – ein 600 m2 großer Indoor-Bewegungsbereich. Unter professioneller Betreuung werden hier Kraft, Ausdauer und Koordination mit topmodernen Geräten trainiert.

Aktive Gesundheitsvorsorge

„Aktiv und mobil bis ins hohe Alter“, ein Ziel, für das man bereits früh mit einer aktiven Vorsorge beginnen sollte. Die Experten des Gesundheitsresorts begleiten Sie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung auf Ihrem Weg zu einer nachhaltigen Gesundheit.

Ein Leben in Balance

Stressbelastungen stellen in Österreich ein zunehmendes gesellschaftliches Problem dar. Schalten Sie mit einem von Experten zusammengestellten Präventionsprogramm gezielt vom Alltagsstress ab.

Gesundheitsresort Königsberg

4-Sterne mit Wohlfühlambiente

Das ganzheitliche Gesundheitskonzept wird im Gesundheitsresort Königsberg mit einer angenehmen Hotelatmosphäre und einer ausgezeichneten Kulinarik abgerundet. „Die Bucklige Welt vereint in einem Kochtopf“ – nach diesem Motto werden in der Haubenküche täglich Spezialitäten mit Fokus auf die Verwendung von regionalen und biologischen Lebensmitteln zubereitet. In der therapiefreien Zeit steht dem Gast ein abwechslungsreiches Freizeit- und Aktivprogramm zur Verfügung, darunter Yoga- und Malkurse, E-Bike Touren, geführte Wanderungen und eine erholsame Wohlfühloase.

Überzeugen Sie sich selbst von über 40 Jahren Erfahrung und schnuppern Sie Gesundheit mit unserem Angebot: Gesundheitswoche.