Mit den Augen nehmen wir ca. 80 Prozent aller Sinneseindrücke wahr, weswegen dieses Organ für die Lebensqualität von besonderer Wichtigkeit ist. Alter, Rauchen, Rheuma und Zuckerkrankheit sind Risikofaktoren, die die Leistung beeinträchtigen können - die Früherkennung von Krankheiten des Auges gibt verbesserte Möglichkeiten, die Sehkraft (lebens)lange erhalten zu können.

Die augenärztliche Kontrolle im Kindesalter ist im Mutter-KindPass verankert. Dies ist besonders wichtig, da nicht behandelte Krankheiten in der Kindheit zu nicht mehr korrigierbaren Beeinträchtigungen der Sehleistung führen können.

In unserem Team befinden sich mit zwei Orthoptistinnen geschulte Expertinnen auf dem Gebiet der Schiel- und Augenerkrankungen von Kindern. Auch die Anpassung und der Bezug von Kontaktlinsen ist in unserer Ordination möglich bzw. arbeiten wir hier eng mit regionalen Optikerinnen und Optikern zusammen.

Nahrungsergänzungsmittel und Augentropfen vervollständigen das Angebot. In der Ordination steht auch ein Behandlungsraum für die Applikation von Medikamenten ins Auge bei „feuchter Makuladegeneration“ und chirurgische Eingriffe an den Augenlidern zur Verfügung: kosmetische und degenerative Veränderungen an den Augenlidern (u.a. Schlupflider), Lidfehlstellungen und Tumore (hier kooperieren wir mit der Pathologin Dr. Kraus) können hier behandelt werden.

Die zentrale Lage ermöglicht eine gute Erreichbarkeit: 600 m zum Hauptbahnhof, „Parkdeck im Stadtpark“, Bushaltestelle „Akademie“, mit dem Rad oder zu Fuß.

Kontakt:

Dr.med.univ. Michael Klosterer

Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

Wahlarzt – keine Kassen

Bahngasse 3, Wr. Neustadt

Tel. 02622/44688

www.ihr-auge-im-zentrum.at

Öffnungszeiten:

Montag 7.30-12.30 und 14-18 Uhr,

Dienstag, Donnerstag und Freitag 7.30-14 Uhr,

Mittwoch 13-17.30 Uhr