Neuer Landarzt in Willendorf

Seit Jänner 2023 ist die neue Kassenordination für Allgemeinmedizin inklusive Hausapotheke von Dr. Michael Handler geöffnet. Die Praxis befindet sich an der Rückseite des Gemeindeamtes in Willendorf.

Neben der gesamten Allgemeinmedizin als Kassenleistung bietet der Facharzt für Anästhesiologie & Intensivmedizin eine umfangreiche Abklärung des Herz-Kreislaufsystems, wie z.B. Belastungs-EKG, Ultraschall von Herz & Gefäßen, 24 Stunden-Blutdruck sowie Langzeit-EKG auf Honorar an.

Moderne Praxis mit vielen Behandlungsmöglichkeiten

In der modern ausgestatteten Praxis besteht neben der Möglichkeit von Führerschein-Untersuchungen auch die der Allergiediagnostik mittels Haut-Test.

Weiters ist die Ordination von Dr. Handler ein vom Land NÖ zertifiziertes Institut für Sportmedizin für NÖ-Kadersportler sowie eine vom Gesundheitsministerium zugelassene Impfstelle für Gelbfieber. Als Spezialist für Schmerztherapie bietet Dr. Handler Stoßwellen-Therapie bei Kalkschulter, Fersensporn und Tennis-Ellbogen an.

Das junge und top ausgebildete Ordinationspersonal freut sich, Sie kennenlernen zu dürfen!

Ordination Dr. Michael Handler

Allgemeinmedizin und Hausapotheke

ALLE KASSEN

Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Mo/Mi/Fr 8 bis 12 Uhr

Mi 16 bis 19 Uhr

Do 14 bis 18 Uhr