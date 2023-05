Diagnosezentrum Neunkirchen

In der Regel werden alle in Österreich versicherten Frauen zwischen 45 und 69 Jahren im Zwei-Jahres-Rhythmus zur Brustuntersuchung, dem sogenannten „Mamma-Screening“, per Postsendung eingeladen. Sollten Sie im Alter zwischen 40 und 44 oder über 70 Jahre sein, können Sie eine Einladung über die kostenlose Serviceline (Tel. 0800 500181, serviceline@frueh-erkennen.at) anfordern. Für die Untersuchung brauchen Sie nur ihre freigeschaltete E-Card.

Mit Hilfe unserer digitalen Mammographie von HOLOGIC mit Tomosynthese ist eine Röntgenuntersuchung mit sehr niedriger Strahlendosis möglich. Mit Hilfe der Tomosynthese, die wir routinemäßig bei allen Patientinnen einsetzen, kann man die Brust „durchschichten“, ähnlich einem CT- Gerät.

Die Mammographie-Bilder werden in der Ordination nach dem Vier-Augen-Prinzip von zwei Ärzten unabhängig voneinander begutachtet.

Durch das neue System der Einladung werden Patientinnen alle zwei Jahre zur Mammographie eingeladen. Auf Grund der längeren Intervalle sollte die Untersuchung möglichst bald durchgeführt werden. Eine möglichst frühzeitige Diagnose verhindert eine Metastasierung und ermöglicht so fast immer eine Heilung!

Infos:

Schulgasse 5,

2620 Neunkirchen

02635/64599

office@diagnose-zentrum.at

www.diagnose-zentrum.at