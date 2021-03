In den Zeiten überfüllter Ordinationen sowie immer hektischer und unpersönlicher werdenden Behandlungen aufgrund des Hausärztemangel, des Landärztesterbens, der Überbürokratisierung von Kassenordinationen und unbekannten Vertretungsärzten, steht der Patient oft nicht mehr im Mittelpunkt.

Deshalb ist es Zeit einen neuen Weg einzuschlagen: Der mobile Wahlarzt. Bei Dr. Handler kommt nicht der Patient zum Arzt, sondern der Arzt zum Patienten!

Die Vorteile für den Patienten liegen auf der Hand:

keine Anfahrt

keine indiskrete Anmeldung

keine Wartezeit

kein Stress & keine Hektik

kein Infektionsrisiko durch andere Patienten

Neben Leistungen aus der gesamten Allgemeinmedizin bietet Dr. Michael Handler auch die spezielle Schmerztherapie in Ihrer persönlichen Umgebung an.

Gerade wenn man an Schmerzen leidet, verlässt man nur ungern seine gewohnte Umgebung und erspart sich so den mühsamen Weg in die nächste Schmerzambulanz.

Nähere Informationen zum Angebot finden Sie auf der Homepage von Dr. Handler – www.der-mobile-wahlarzt.at