Spezialist für Schulter, Ellbogen & Knie

Dr. Philipp Heuberer ist ein international anerkannter Experte für Schulter, Ellbogen und Knie. Seine orthopädische Ausbildung begann und beendete Dr. Heuberer an der Orthopädischen Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern, der damals größten Spezialabteilung für Schulterchirurgie in Österreich.

Spezialausbildung in Australien

Ein weiterer Meilenstein war eine Spezialausbildung in Schulter –und Ellenbogenchirugie in Sydney, Australie wo er offene Schulter –und Ellenbogenchirurgie mit den bekanntesten australischen Schulterchirurgen lernte. Nachdem die Orthopädische Abteilung der Barmherzigen Schwestern auch Vorreiter war auf dem Gebiet der patientenspezifischen Knieendoprothetik war, hat er sich auch im Gebiet der Kniechirurgie spezielles Know-How erworben. Aber auch in die Ellenbogenchirugie vertiefte sich Dr. Heuberer. Er wurde einer der wenigen in Österreich mit einer weitreichenden Erfahrung in arthroskopischer und offener Ellenbogenchirugie. Nachdem Dr. Heuberer die Grenzen der herkömmlichen Therapieoptionen und Möglichkeiten der regenerativen Medizin bald erkannt hatte, beschäftigte er sich schon früh mit Blutplasma -und Stammzelltherapien. Er ist einer der wenigen Experten in Österreich, die auf einen weitreichenden Erfahrungsschatz verfügen und international geladen werden.

Sein wissenschaftliches Interesse führte ihn auch dazu sich schon früh für die Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie (AGA) zu engagieren, der größten Fachgesellschaft für Arthroskopie Europas. Dr. Heuberer gewann das renommierte European Arthroscopy Fellowship der Gesellschaft und rückte in den Vorstand der AGA ein, deren Vizepräsident und nächsten Präsident er stellt. Dies garantiert ihm immer am Puls der Zeit zu bleiben, mit den wichtigsten medizinischen Meinungsbildnern zu konferieren und Innovationen mitgestalten zu können.

Privatordination im Health Pi Medical Center

Seit August 2017 hat er seine Privatordination im Health Pi Medical Center eröffnet und ist Gründungsmitglied des Österreichischen Schulterzentrums. Dr. Heuberer ist Gastredner und Instruktor auf zahlreichen Kongressen, Workshops und Trainingsseminaren. 2020 erfolgte seine Habilitation zum Thema Schulterchirurgie an der Medizinischen Universität Wien.