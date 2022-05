Nicht alles ist Long-COVID!

Aufgrund der starken Ansteckungsgefahr für das Coronavirus ist das Long-Covid Syndrom in aller Munde. Bis zu 15 Prozent der Erkrankten haben noch Wochen nach der Infektion Beschwerden. Diese können aber auch auf zuvor nicht diagnostizierte Erkrankungen hinweisen.

An Asthma leiden zirka 10 Prozent der Kinder und 5 Prozent der Erwachsenen. Aufgrund einer überschießenden Entzündung in den Atemwegen kommt es zu Beschwerden wie Atemnot, Brustenge und Husten. Diese Entzündung kann mit einem einfachen Ausatemtest untersucht werden (FeNO-Messung). Nach einer fundierten Abklärung kann Asthma oft gut therapiert werden. Mehr als 10 Prozent der über 40-Jährigen in Österreich haben eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD).

Diese äußert sich häufig durch Atemnot oder schleimigen Husten. Die Diagnostik erfolgt durch eine Lungenfunktionsuntersuchung (Spirometrie). Da diese Erkrankung vor allem bei Raucher:innen vorkommt, ist der „Rauch-Stopp“ die wichtigste Maßnahme in der Behandlung.

Bis zu 4 Prozent der Bevölkerung haben wiederkehrende Atemaussetzer während des Schlafes, das sogenannte Schlafapnoesyndrom. Betroffene leiden häufig an Müdigkeit und Schläfrigkeit untertags, da sich der Körper während der Nacht aufgrund von Sauerstoffabfällen nicht erholen kann. Dies kann mittels einer Schlaflaboruntersuchung, die auch einfach zu Hause durchgeführt werden kann, geprüft werden. Die Therapie erfolgt häufig mittels einer Schlafmaske (CPAP).

