Schnarchen als Alarmsignal

Der Schlaf erfüllt eine lebenswichtige Rolle in der Erholung des Körpers und der Psyche. Ein Schlafapnoesyndrom führt zu Schlafunterbrechungen mit

einschneidenden Folgen auf die Lebensqualität.

An Schlafapnoe leiden bis zu 24 % der Männer und 9 % der Frauen. Bei diesen meist schnarchenden Patienten kommt es während des Schlafes zu einem Kollaps im Rachen und zu einer Behinderung des Atemflusses. Dies führt zu Atempausen, währenddessen der Körper unzureichend mit Sauerstoff versorgt wird. Dies hat Auswirkungen auf das Gehirn und die Gefäße.

Die Patienten leiden häufig an Tagesschläfrigkeit und an reduzierter Leistungsfähigkeit. Weiters erhöht sich das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Diagnose gestaltet sich oft relativ einfach. Meist reicht eine nächtliche Untersuchung mit einem Polygraphen (Schlafrecorder), welcher zu Hause im eigenen Bett während der Untersuchungsnacht getragen werden

kann. In einigen Fällen muss jedoch eine Aufzeichnung im Schlaflabor erfolgen.

Die Standardtherapie des Schlafapnoesyndroms ist die Überdrucktherapie (CPAP). Es handelt sich um einen Apparat, welcher Druck über eine Maske abgibt, um den Kollaps im Rachen zu verhindern. Viele Patienten erleben darauf eine dramatische Verbesserung der Tagesschläfrigkeit und der Lebensqualität. Weitere Therapiemöglichkeiten sind operative Verfahren und Lagetechniken.

Um ein Schlafapnoesyndrom abzuklären und gegebenenfalls eine angemessene Therapie einzuleiten, ist ein Besuch beim Lungenfacharzt sinnvoll.