Ihr Platz der Gesundheit

Der „Platz der Gesundheit“ ist nicht nur als geografische Angabe zu verstehen, sondern als Idee einer lokalen medizinischen Versorgung auf breiter Basis mit kürzesten Wegen. Er verbindet medizinische Angebot auf höchstem Niveau mit perfekter und moderner Infrastruktur.

In den beiden Ärztezentren PRO-SANA, PRO-VITA, der Röntgenpraxis Wiener Neustadt und der Bahnhof-Apotheke sind über 30 Ärzte und Therapeuten aller wichtigen Fachrichtungen vertreten – und das alles innerhalb von nur 50 m Luftlinie. Sämtliche Einrichtungen sind behindertengerecht gestaltet, in beiden Ärztezentren und in der Röntgenpraxis steht zudem ein Aufzug zur Verfügung.

Für eine optimale Erreichbarkeit sorgt die ideale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz mit eigener Bushaltestelle und direkter Nachbarschaft zum Wiener Neustädter Bahnhof. Für Autofahrer gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze in der Umgebung, die neue Bahnhof-Apotheke in der Bahnhof-City bietet zudem kostenlose Tiefgaragen-Parkplätze. Alle Infos und eine Anmeldemöglichkeit für den Gesundheitsnewsletter unter: www.platzdergesundheit.at