Lissi Med: Ihr Ärzte- und Wundzentrum in Wr. Neustadt

Unter der Leitung von Dr. Michael Kühnel, Wahlarzt für Allgemeinmedizin mit Sonderausbildungen in den Bereichen Wundmanagement, Schmerztherapie und Palliativmedizin, eröffnete Lissi Med sein drittes Ärzte- und Wundzentrum - am Eyerspergring 6-8 in Wiener Neustadt – direkt gegenüber dem Krankenhaus.

Das Team rund um Dr. Kühnel wird ergänzt durch diplomiertes Pflegefachpersonal mit zahlreichen Zusatzausbildungen in den Bereichen Wundmanagement, Tracheostomamanagement, Colostomie und vielen mehr.

Die Ordination bietet viele medizinische Therapiemöglichkeiten an. Foto: ACP-WN Lissi Med GmbH

In vertrauensvoller Umgebung nehmen wir uns die Zeit, die Sie wirklich brauchen. Es ist uns ein besonderes Anliegen den Menschen und nicht das Symptom zu behandeln. Unser Ziel ist es, sämtliche Fragen, welche Ihnen vielleicht schon länger am Herzen liegen, bestmöglich zu beantworten. In unserer Ordination bieten wir Ihnen eine Vielzahl an medizinischen Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel Infusionstherapie, Schmerztherapie, intravenöse Sauerstofftherapie, sowie diagnostische Abklärung. Erweitert wird dies durch unser professionelles Wundmanagement in der Behandlung von akuten und chronischen Wunden, wobei auch hier weiterführende Therapieangebote, wie Low-Level-Laser-Therapie oder Kaltplasmatherapie das Service ergänzen.

Bei einem Interview erklärt Dr. Kühnel:

Herr Dr. Kühnel, Sie haben vor kurzem Ihre neuen Räumlichkeiten in Wiener Neustadt bezogen?

Kühnel: Es hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, aber umso schöner sind nun die Räumlichkeiten geworden. Vor allem direkt gegenüber des Landesklinikums Wr. Neustadt, am Eyerspergring, sehen wir uns als eine Ergänzung zum Angebot der Klinik.

Stichwort Angebot, was wird von Ihnen angeboten?

Kühnel: Gemeinsam mit meinem Team, sind wir auf die Wunddiagnostik und Wundversorgung, sowie Stomamanagement spezialisiert. Weil nur durch die richtige Diagnostik in der Wundbehandlung ist es möglich, auch Erfolg dabei zu haben. Mein Personal besteht ausschließlich aus ausgebildeten Pflegefachkräften mit Zusatzausbildung im Stoma- und Wundmanagement. Begleitend zur Wundversorgung bieten wir Schmerztherapie und Kompressionstherapie sowie einige Zusatzbehandlungen mit Low Level Laser oder der hochmodernen Kaltplasmatherapie an.

Wenn ich es somit richtig verstanden habe, arbeiten Arzt und Pflege eng zusammen?

Kühnel: Im Rahmen der Therapie bzw. Behandlung unserer Patienten, egal ob es sich um eine Wunde oder um die Therapie bei chronischen Schmerzen handelt, ist es immer wichtig das Gesamtbild zu betrachten. Hierfür ist wichtig, dass für jeden Patienten ausreichend Zeit vorhanden ist, um auch die tatsächlichen Ursachen zu erheben. Dafür ist es essenziell, das immer von beiden Seiten zu betrachten, also von der ärztlichen aber auch von der pflegerischen Seite.

Welchen Rat können Sie Ihren Patienten mitgeben?

Kühnel: Warten Sie nicht zu lange mit der Behandlung und suchen Sie Spezialisten auf, welche mit der jeweiligen Thematik vertraut sind. Wir bieten hierfür ein kostenfreies Erstberatungsgespräch an, damit sich jeder Betroffene ein Bild von den vorhandenen Möglichkeiten machen kann.

Lissi Med ist eine Marke der ACP-WN Lissi Group GmbH, welche seit vielen Jahren im Pflege- und Gesundheitsbereich tätig ist. Unter anderem wird auch 24 Stunden Betreuung in der gesamten Region angeboten.

Lissi Med – Ihr Ärzte- und Wundzentrum bietet folgende Leistungen an: