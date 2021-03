Besonders in solch herausfordernden Zeiten wie diesen, fühlt man sich rasch aussichtslos. Gedanken, beispielsweise „Wie soll ich das bloß bewerkstelligen?“ sind da keine Seltenheit, obwohl diese keinesfalls zielführend sind. Die Kunst besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen, um Antworten und vor allem Lösungen finden zu können.

Oder plagt Sie der Verdacht, an einer psychischen Erkrankung zu leiden? Auch hier kann ich Ihnen mit einer Diagnostik und Behandlungsstrategien zur Seite stehen.

Aus meiner Sicht verfügt jeder Mensch in seelischen Krisen über die Fähigkeit, gewisse Probleme zu erkennen und folglich in den Griff zu bekommen. Egal, wodurch diese Krise hervorgerufen wurde. Für jeden problematischen Zustand, sei er familiärer, partnerschaftlicher oder beruflicher Natur, gibt es einen passenden Lösungsansatz – man muss ihn nur finden.

Genau dafür bedarf es oftmals eine Sichtweise von außen, von jemandem, der – eben weil er fremd ist – unbefangen agiert und somit objektive Sichtweisen aufzeigen kann, die jene Lösungsansätze ans Licht bringen können.

Mir ist bewusst, dass die Vorstellung, sich einem fremden Menschen anzuvertrauen, viel Überwindung bedeutet, aber oftmals ist genau ein solch „fremder“ Mensch der richtige Gesprächspartner. Ich bin wertfrei und vertrauensvoll für Sie da, denn genau dafür stehen Therapie und Beratung.

Sie werden sehen, gemeinsam können wir an diesen Lösungsansätzen arbeiten, um Ihre Lebensqualität erheblich zu steigern.

Ich bin Klinische- und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision sowie Reitpädagogin und -therapeutin. Meine Praxis hat den Sitz in 2700 Wr. Neustadt, in der ich ein breites Leistungsspektrum anbiete, sowie Therapien mit Tieren und Gruppen-Settings. All dies gerne in meiner modernen und gemütlichen Praxis – natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, die aktuelle Lage betreffend. Online-Beratung ist auch Teil meines Angebotes, wobei sich diese Form der Beratung vor allem an jene Zielgruppe richtet, die ganz bewusst ein neutrales Gegenüber benötigt, um über die bestehende Problematik überhaupt sprechen zu können, wie auch Menschen, die eine erste Anlaufstelle in eher „anonymer“ Atmosphäre benötigen, um erste emotionale Hürden leichter überwinden zu können.

Bei vielen Themen kann ich Sie unterstützen, wie beispielsweise:

Gutachten, Diagnostik

Ängste, Panik, Phobien, Zwänge, Depression, Burnout, bipolare Störung

Eltern-Kind-Beziehung, schulische Probleme, Erziehungsthemen, Scheidungsthematiken, soziale Auffälligkeiten

Familienthematiken, pubertäre Probleme

Mobbing, Bossing, Beruf

Partnerschaft, Ehe, Konflikte, Scheidung

Persönlichkeitsentwicklung/-störungen (Borderline Persönlichkeitsstörung, ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung, ….)

Psychosen, Schizophrenie, schizoaffektive Störung

Selbstwert, Stress

Sucht (Drogen, Alkohol, substanzungebunden,…)

Tod, Trauer, Verlust, Trennung

Mensch-Tier Beziehung (Verlust eines Haustieres,…)

Praxis Nina Hagen

Dies sind nur Auszüge der von mir angebotenen Leistungen im Sinne einer Behandlung/Beratung. Bitte kontaktieren Sie mich, falls Ihre Thematik hier nicht angeführt ist, denn das bedeutet nicht, dass wir diese nicht gemeinsam behandeln können. Gerne finden Sie auch auf meiner Website www.praxis-hagen.at viele weitere Informationen.

Ich freue mich sehr darauf, Sie persönlich kennen zu lernen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, aus den Steinen, die Ihnen in den Weg gelegt wurden, Neues zu bauen und diese für Ihre Zukunft zu nutzen bzw. sie so zu platzieren, dass der weitere Weg geebnet ist.