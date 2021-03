Unternehmen

Das Familienunternehmen Helnwein ist seit 1946 im orthopädietechnischen Gesundheitsbereich tätig und beschäftigt in sechs Filialen über 50 Mitarbeiter.

Um für unsere Kunden optimalste Versorgungsmöglichkeiten zu schaffen bauen wir unser Filialnetz sukzessive aus. Das Unternehmen unterhält sowohl Bandagisten-, Orthopädie- und Rehabilitationswerkstätten mit Gehschule, als auch Sanitätsfachgeschäfte.

Orthopädietechnik Helnwein Bandagist arbeitet sehr eng mit Spitälern, Rehabilitationskliniken, Tagesheimstätten, Pflegeheimen, niedergelassenen Ärzten und Physiotherapeuten zusammen und kann somit immer rasch auf aktuelle Anforderungen in der Krankenversorgung reagieren. Es wird bei uns modernste Technik auf dem Gebiet der Heilbehelf- und Hilfsmittel-Versorgung eingesetzt. Die Mitarbeiter befinden sich durch regelmäßige Teilnahmen an Fachtagungen und Schulungen immer am neuesten Wissensstand.

Produkte

Helnwein Bandagist präsentiert in seinen acht Sanitäts-Fachgeschäften Gesundheitsprodukte gleichsam zum "Anfassen".

Die Palette der angebotenen Heilbehelfe und Hilfsmittel ist reichhaltig und qualitativ hochwertig und beinhaltet alle wichtigen Therapie- und Alltagshilfen für den pflegebedürftigen Menschen zu Hause, Rehabilitationshilfen, Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, Kompressionsstrümpfe, Mieder, orthopädische Schuhe, Wundversorgungsprodukte und vieles mehr.

Die ausgestellten Geräte können unter fachkundiger Beratung und Anleitung vor Ort auch getestet werden.

Service

Unser bestens geschultes Personal führt Sie gerne durch das reichhaltige Angebot der Krankenpflege-, Rehabilitations- und Wohlfühlprodukte. Die ausgestellten Geräte können unter fachkundiger Beratung und Anleitung vor Ort auch getestet werden.

Viele der im Sortiment enthaltenen Produkte werden auch als Leihgeräte abgegeben. Die eingehende Beratung für die Bewilligung und Finanzierung von Hilfsmitteln durch den Sozialversicherungsträger gehört ebenso zu unseren ständigen Serviceleistungen, wie die Unterstützung bei notwendigen Adaptierungen der Wohnung.

Hierzu wie auch zu vielen anderen Fachthemenbereichen werden bei Helnwein Bandagist regelmäßig Gesundheits-Beratungstage abgehalten. In unseren modernen Reha- und Orthopädiewerkstätten bieten wir Qualitätsgarantie und einen kundenorientierten Reparatur- und Zustellservice.

Weitere Informationen unter: http://www.helnwein.at/kontakt/p00.htm