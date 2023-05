Von der Pandemie zur Normalität

Die kommenden Monate könnten ein Weg zurück zum gewohnten Leben sein, ohne Pandemie und Beschränkungen. Doch was bleibt, sind eine allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung und ein Nachholbedarf, auch im medizinischen Bereich.

Mit Anfang Mai endete die Maskenpflicht auch in Krankenhäusern, Ordinationen und Alten- und Pflegeheimen. Ist es aus Ihrer Sicht dennoch sinnvoll, weiterhin an diesen Orten Maske zu tragen?

Die Wartezeiten können Monate oder sogar Jahre betragen, was für die Betroffenen extrem belastend ist. Wir brauchen daher dringend Lösungen seitens der Politik.“ DR. HARALD SCHLÖGEL Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich

Dr. Harald Schlögel: Wir haben gesehen, dass die Maske nicht nur vor dem Coronavirus schützt, sondern dass auch andere Infektionskrankheiten deutlich zurückgegangen sind. Ich kann daher nur empfehlen, wenn man verkühlt ist oder sich krank fühlt und mit anderen Leuten in Kontakt ist, eine Maske zu tragen. Dies gilt natürlich ganz besonders, wenn man an Orten ist, an denen sich bereits erkrankte oder geschwächte Menschen aufhalten, also in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern und in Ordinationen.

Das Thema Coronaimpfung hat ebenfalls zur Verunsicherung beigetragen. Empfehlen Sie den Menschen, sich derzeit gegen Corona impfen zu lassen?

Dr. Schlögel: Es gibt in Österreich glücklicherweise Expertinnen und Experten, die sich ausschließlich mit den Vor- und Nachteilen des Impfens beschäftigen. Ich würde daher immer den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums folgen und diese lauten zusammengefasst laut derzeitigem Stand, also Ende April 2023: Grundimmunisierung ja, Auffrischungsimpfungen für Personen ab 60 Jahren, Personen mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko.

Bei allen anderen Impfungen vertrauen Sie auch dem Nationalen Impfgremium?

Dr. Schlögel: Selbstverständlich! Ganz wichtig ist jedenfalls, dass versäumte Impfungen unbedingt so rasch wie möglich nachgeholt werden sollen, damit der Impfschutz weiterhin aufrecht bleibt. Hausärztinnen und Hausärzte helfen hier gerne weiter.

Ein Thema, das derzeit ständig durch die Medien geistert, ist der Ärztemangel, auch in Spitälern. Wie dramatisch ist die Situation in Niederösterreich?

Dr. Schlögel: Ich möchte die Situation nicht schönreden, denn sie ist vor allem in einzelnen Fächern dramatisch. Alleine im Krankenhaus Korneuburg warten derzeit über 1.000 Patientinnen und Patienten auf einen Operationstermin. Die Wartezeiten können Monate oder sogar Jahre betragen, was für die Betroffenen extrem belastend ist. Wir brauchen daher dringend Lösungen seitens der Politik. Vom Personalmangel betroffen ist allerdings nicht nur der ärztliche Bereich, sondern ebenso die Pflege oder verschiedene Hilfsdienste vor allem für Operationen. Aber trotz der angespannten Situation werden lebensbedrohliche Notfälle dank des unglaublichen persönlichen Einsatzes vom gesamten Gesundheitspersonal weiterhin sehr gut versorgt.

Wie ist es zu dieser angespannten Situation gekommen?

Dr. Schlögel: Auch früher gab es bereits eine sehr große Arbeitsüberlastung im Gesundheitsbereich. Die Pandemie hat diese allerdings verstärkt, was dazu geführt hat, dass sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruflich verändert haben und gleichzeitig leider weniger neue nachgekommen sind.

Wäre eine Erhöhung der Zahl der Medizinstudierenden eine Lösung für den Ärztemangel?

Dr. Schlögel: Die Rektoren aller öffentlichen Medizin-Universitäten in Österreich verneinen dies. Aus ihrer Sicht ist ein Ausbau der Studienplätze als Gegenmaßnahme sinnlos, weil die zunehmenden Versorgungsprobleme in Spitälern bzw. die Engpässe bei Kassenordinationen nichts mit einem Ärztemangel, sondern mit einem Verteilungsproblem zu tun haben. Sie meinen, durch eine Erhöhung der Studienplätze wären die Qualität von Ausbildung und Studium und auch die Österreicher-Quote beim Aufnahmeverfahren gefährdet. Ich denke, dass wir vorrangig alles daransetzen müssen, dass Absolventinnen und Absolventen auch wirklich in Österreich ärztlich tätig werden.

Wollen nicht alle Medizinabsolventen als Ärzte in Österreich arbeiten?

Dr. Schlögel: Nein, derzeit werden rund ein Drittel nie in Österreich ärztlich tätig. Diese exzellent ausgebildeten jungen Menschen müssen wir für den Arztberuf begeistern und im Land halten. Dafür müssen das Land Niederösterreich als Träger der Krankenhäuser, die Sozialversicherung und die Ärztekammer gemeinsam an besseren Arbeitsbedingungen und Anreizsystemen arbeiten, damit Medizinabsolventinnen/Medizinabsolventen gerne in unseren Krankenhäusern arbeiten und später eventuell eine Ordination mit Kassenvertrag annehmen.

Vom Ärztemangel betroffen ist auch der niedergelassene Bereich. Wo liegen die Probleme?

Dr. Schlögel: Es fehlen uns Ärztinnen und Ärzte vor allem in der Allgemeinmedizin, der Kinder- und Jugendheilkunde, der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und für Haut und Geschlechtskrankheiten – am Land genauso wie in der Stadt. Dieser Mangel an Nachwuchs wird sicherlich durch die Ausbildung im Spital beeinflusst. Viele bleiben danach im Krankenhaus und wagen den Schritt in die Selbstständigkeit nicht. Andere wiederum, die schon länger einen Kassenvertrag haben, verlassen das Vertragsarztsystem und wechseln in den wahlärzt lichen Bereich. Der Kreislauf ist teuflisch, je weniger besetzte Kassenstellen, desto mehr Arbeit wird auf die verbliebenen Kassenstellen aufgeteilt. Hier müssen wir ansetzen, damit wir die Ärzteschaft im öffentlichen Gesundheitssystem halten können.

Gibt es Lösungsvorschläge?

Dr. Schlögel: Selbstverständlich schreibt die Ärztekammer für Niederösterreich jede offene Kassenstelle aus, sobald sie den Auftrag dazu von der Kasse bekommt. Bietet eine Gemeinde zusätzlich besondere Unterstützungen an – dies können Mietkostenzuschüsse, barrierefreie Ordinationsräumlichkeiten oder sonstige Hilfen sein –, führen wir dies immer bei der Ausschreibung an. Bei einigen Stellen führt dies zum Erfolg, andere Stellen bleiben leider über Jahre unbesetzt. Wenn wir den Mangel an Kassenärztinnen und Kassenärzten nachhaltig beheben wollen, müssen wir handeln und Verbesserungen auf den Weg bringen. Derzeit dürfen zum Beispiel manche Leistungen nur eingeschränkt verrechnet werden, das ist wenig attraktiv. Ideal auch aus medizinischer Sicht für Patientinnen/Patienten und Ärztinnen/ Ärzte wäre es, wenn wir Medikamente auch ohne Hausapotheke direkt abgeben dürften. Das Arbeiten mit Kassenvertrag muss so interessant sein, dass man weitermachen will bzw. neue Ärztinnen und Ärzte ins Kassensystem einsteigen wollen.

Inwiefern sind Primärversorgungseinheiten geeignet, dem Ärztemangel entgegenzuwirken?

Dr. Schlögel: Primärversorgungseinheiten (PVE) stellen eine gute Ergänzung zu Einzel- oder Gruppenpraxen dar. Allerdings sind sie nicht für jede Region ideal, das muss man sich im Detail anschauen. Mit Stand Mai 2023 haben wir sechs PVE bei der Gründung beraten und unterstützt. Fünf davon als Zen-tren und eines als Netzwerk. Weitere fünf PVE befinden sich in der Vorbereitungsphase. Wir arbeiten hier sehr eng mit der ÖGK und dem Land Nieder- österreich zusammen.

Eine letzte Frage noch zum e-Rezept, das heuer neu ist. Hat es sich bewährt oder gibt es noch Kritikpunkte?

Dr. Schlögel: Durch die Regelungen während der Coronazeit haben sich die Menschen an die digitale Übermittlung des Rezepts an die Apotheke gewöhnt. Wir waren im Gegensatz zu Deutschland durch die Einführung von ELGA auch schon gut vorbereitet. Verbesserungen sind allerdings noch nötig, so können zum Beispiel Wahlärztinnen und Wahlärzte das e-Rezept derzeit noch nicht verwenden und auch Privatrezepte können aktuell nicht gespeichert werden. Für Suchtgift rezepte, die man für starke Schmerzmittel braucht, wird es ab Anfang Juli eine Lösung geben. Auch wenn die Vorteile des e-Rezepts überwiegen, muss man aufpassen, dass man nicht den engen Kontakt zu den Patientinnen und Patienten verliert. Dazu kommt, dass ältere Menschen öfter nichts mit einem Code am Handy anfangen können. Aber ich bin guter Dinge, dass diese Probleme gelöst werden und das e-Rezept sich bestens in unseren Alltag einfügt.