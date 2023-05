Zwei medizinische Berufe mit Zukunft

Sie stehen vor der Berufswahl? Und wenn Sie an Ihre zukünf tige Beschäftigung denken, schwebt Ihnen ein spannender, verantwortungsvoller Job vor – und jedenfalls nicht einer, den etwa die Hälfte aller Auszubildenden anstrebt? Wie wäre es zum Beispiel damit: ein medizinischer Beruf, interessante Aufstiegschancen, abwechslungsreiche Herausforderungen und viel Kontakt zu Menschen. Die Rede ist von der Zahnärztlichen Assistentin oder der Prophylaxe-Assistentin.

Der Beruf der Zahnärztlichen Assistentin ist in Österreich seit einigen Jahren ein Gesundheitsberuf. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich: eine einheitliche Ausbildung, die mit einer österreichweit einheitlichen Prüfung abgeschlossen wird und ein geregelter Kollektivvertrag, der für eine garantierte, faire Entlohnung sorgt. Doch am wichtigsten ist wohl, dass mit einer absolvierten Ausbildung als Zahnärztlichen Assistentin der Arbeitsmarkt offensteht, denn Absolventinnen dieser Ausbildung sind in ganz Österreich extrem gesucht. Das alles gilt natürlich auch für junge Männer, denn auch Zahnärztliche Assistenten haben die allerbesten Jobchancen.

Arbeiten, wo Sie leben

Was macht eigentlich eine Zahnärztliche Assistentin? Sie unterstützt den Zahnarzt, die Zahnärztin in allen Bereichen der täglichen Praxis. Das heißt, es handelt sich um einen medizinischen Beruf, in dem Köpfchen ebenso wie „Hands-on“-Mentalität gefragt ist, denn es geht durchaus ums Zupacken. Die Zahnärztliche Assistentin hilft bei Einstellungstechniken beim Röntgen, den Arbeitsschritten in der Hygiene, bei der Mikrobiologie, bei der Prophylaxe sowie der oralen Chirurgie.

Auch die Theorie umfasst ein breites Spektrum. Natürlich sind Anatomie, Physiologie und Pathologie wichtig, dazu kommen die weiteren medizinischen Bereiche Pharmakologie und Physik. Das spezifisch- zahnärztliche Spezialwissen umfasst Instrumenten-, Geräte- und Materialienkunde, Kieferorthopädie und Prothetik. Und natürlich ist auch die Administration einer Zahnarztordination ein Thema.

Der Arbeits- und Ausbildungsplatz der Zahnärztlichen Assistentin ist die Zahnarztordination vor Ort. Das bedeutet geregelte Arbeitszeiten und eine geordnete Work-Life-Balance, wenn lange Pendlerfahrten wegfallen. Der theoretische Teil der Ausbildung findet im Schulungszentrum der Landeszahnärztekammer für Niederösterreich in St. Pölten statt.

Mundhygiene trägt dazu bei, Karies (Zahnfäule) einzudämmen und die Zähne vor Parodontitis (Entzündung) zu schützen. Diese können längerfristig zum Verlust der Zähne führen und sich auf den gesamten Organismus auswirken, etwa auf Herz und Gelenke. Kinder und Jugendliche zwischen dem vollendeten 10. und dem voll- endeten 18. Lebensjahr können einmal im Behandlungsjahr eine kostenlose Mundhygiene auf e-card erhalten (mit einer festsitzenden Zahnspange zweimal pro Behandlungsjahr, mit einem Abstand von mindestens sechs Monaten). Foto: Shutterstock.com/Roman Chazov

Mitarbeiterinnen dringend gesucht!

Tatsache ist: In medizinischen Berufen geht die Arbeit nicht aus. Das gilt auch für die zahnärztlichen Praxen, denn Zahngesundheit ist ein wichtiger

Baustein der Gesamtgesundheit und jeder, der einmal einen schmerzenden Zahn zu beklagen hatte, weiß um die Wichtigkeit einer kompetenten Zahnbehandlung.

Seit ein paar Jahren gibt es eine Job-Börse für Assistentinnen in Zusammenarbeit zwischen der „Fortbildungsakademie für den Zahnarzt und sein Team“ (NÖFA) und der Landeszahnärztekammer für Niederösterreich, die sich mittlerweile bestens bewährt hat. Sie bringt zusammen, was zusammengehört: bestens ausgebildete und hoch motivierte junge Menschen, die eine berufliche Zukunft suchen, und Zahnärztinnen bzw. Zahnärzte in Niederösterreich, die genau diese Assistenz brauchen und einen interessanten Arbeitsplatz anbieten. Und da Zahnärztliche und Prophylaxe-Assistentinnen immer gesucht werden, ist die Chance auf einen Arbeitsplatz in Wohnort-Nähe tatsächlich groß.

Doktoratsstudium ohne Matura

Engagierten Zahnärztlichen Assistentinnen bieten sich zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten. Die NÖFA veranstaltet eine Reihe von Kursen und Schulungen, die sich Jahr für Jahr größerer Beliebtheit erfreuen. Dazu gehört etwa die Weiterbildung zur Prophylaxe-Assistentin, deren Tätigkeit nicht nur mit Arbeit unter Aufsicht am Patienten, sondern vor allem mit höherer Entlohnung verbunden ist.

Eine weitere, besonders attraktive Möglichkeit ist der Erwerb der Studienberechtigungsprüfung, die nach entsprechender Berufspraxis abgelegt werden kann.

Prophylaxe-Assistentin: Schönheit & Gesundheit

Das Wort „Prophylaxe“ bedeutet „Vorsorge“ und damit ist schon viel gesagt: Die Arbeit der Prophylaxe-Assistentin besteht darin, Zähne gesund und schön zu erhalten. Sie hilft dem Zahnarzt oder der Zahnärztin in deren Ordination, Füllungen, Kronen und Zahnersatz zu vermeiden und leistet mit ihrer Tätigkeit einen wichtigen Beitrag, um die gefürchtete Paradontitis (volkstümlich auch Paradontose genannt), also die Entzündung und Rückbildung des Zahnfleisches, zu verzögern. Das alles hat auch einen kosmetischen Effekt: Gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch sind einfach schöner und wirken attraktiv und sexy.

Berufe rund um die Schönheit gibt es viele. Zum Glück finden sich immer mehr junge Menschen, denen der „schöne Schein“ allein nicht genügt und die von ihrer Berufsausbildung mehr verlangen. Gerade für Leute, die Schönheit mit Gesundheit kombinieren wollen, ist dieser Beruf eine moderne und attraktive Alternative: Die Prophylaxe-Assistentin wacht darüber, dass die Zähne ihrer Patientinnen und Patienten schön und gesund bleiben.

Seit einigen Jahren ist die Prophylaxe-Assistentin ein anerkannter Gesundheitsberuf. Kaum eine zahnärztliche Ordination kommt heute ohne eine gut ausgebildete Prophylaxe-Assistentin aus. Dementsprechend nachgefragt sind junge Menschen, die eine entsprechende Ausbildung genossen haben.

Was macht eine Prophylaxe-Assistentin?

Die Prophylaxe-Assistentin arbeitet unter Aufsicht am Patienten. Sie hilft mit, gemeinsam das bestmögliche Mundhygiene-Programm für den Patienten zu erstellen. Einerseits ist es das Wissen um die zahlreichen präventiven Möglichkeiten der Zahnmedizin, die an Patientinnen und Patienten vermittelt werden. Andererseits wird auch ganz konkret Hand angelegt, etwa bei der Entfernung von Belägen und Konkrementen sowie bei eventuell kosmetischen Maßnahmen wie zum Beispiel dem Bleaching.

Eine gute Prophylaxe-Assistentin erkennt die Möglichkeiten, die sie ihren Patientinnen und Patienten in Bezug auf Mundhygiene anbieten kann. Dazu gehört das Wissen um die tägliche Mundhygiene genauso wie die entsprechende Diätetik: Welche Lebensmittel sind gut für die Zahngesundheit, welche sind eher zu vermeiden? Und ganz wichtig: Wie kann ich dieses Wissen dem Patienten, der Patientin vermitteln? Auch diese Fähigkeit ist ein Teil der Ausbildung.

Durch ihre Arbeit trägt die Prophylaxe-Assistentin wesentlich mehr Verantwortung als eine „normale“ Zahnarzt-Assistentin. Diese Tatsache schlägt sich übrigens auch in der Bezahlung nieder. Oft lassen sich Zahnarzt-Assistentinnen zu Prophylaxe-Assistentinnen ausbilden, um einen Gehalts- und Karriereschritt zu bewerkstelligen.

Wie werde ich Prophylaxe-Assistentin?

Auch die Ausbildung zur Prophylaxe-Assistentin findet in der Assistentinnen-Schule der Landeszahnärztekammer St. Pölten statt. Hier bekommen die Anwärterinnen eine profunde Ausbildung über die Anatomie, Physiologie und Pathologie der kompletten Mundhöhle. Die Prophylaxe-Assistentin ist fit im Umgang mit Instrumenten, Geräten und Materialien rund um die Mundhygiene. Übrigens: Auch Burschen können diesen Beruf erlernen und erfolgreich ausüben.

Was sagt der Experte?

Dr. Wolfgang Gruber ist selbst Zahnarzt mit eigener Praxis und Lehrgangsleiter der NÖFA. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Beruf der Zahnärztlichen Assistentin und der Prophylaxe-Assistentin ist – und wie schwer es ist gute Mitarbeiterinnen zu finden. Er sagt: „Um engagierte junge Leute, die bereit sind, sich der Herausforderung der hoch entwickelten Technik unseres Berufs zu stellen, die aber auch vor administrativen Aufga-

ben nicht zurückschrecken, herrscht ein regelrechtes G’riss. Ich kann die Ausbildung zur Zahnärztlichen oder Prophylaxe-Assistentin nur empfehlen!“