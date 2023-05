Gesund sein in Niederösterreich

Wichtig: Ärztliche Hausapotheken

Hätten alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte das Recht, Medikamente direkt in den Ordinationen abzugeben, würde das die Patientenfreundlichkeit und die Qualität der medizinischen Versorgung heben. Den Patientinnen und Patienten könnten außerdem unnötige Wege erspart werden, was sich nicht nur auf die Geldbörsen der Betroffenen, sondern auch auf das Klima positiv auswirken würde.

Dr. Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, ist von den Vorteilen überzeugt: „Hätten die Ordinationen Medikamente vor Ort und dürften sie diese den kranken Menschen geben, könnte mit Therapien wesentlich rascher begonnen und dadurch ein schwerer Verlauf verhindert werden. Die haus apothekenführende Ärzteschaft weiß, welche Medikamente benötigt werden und welche verfügbar sind. Daher können Kranke sofort optimal mit Medikamenten versorgt werden.“

Die Direktabgabe von Arzneimitteln in Arztpraxen ist also auch die beste Möglichkeit, dass Menschen trotz Medikamentenlieferengpässen die bestmögliche Therapie erhalten.

Rückerstattung der Wahlarztkosten

In Niederösterreich übernehmen mehr als 2.000 Wahlärztinnen und Wahlärzte etwa ein Zehntel der Patientenversorgung. Suchen Patientinnen und Patienten einen Wahlarzt oder eine Wahlärztin auf, bekommen sie einen Teil des Geldes, das sie bezahlt haben, in Form der sogenannten Kostenrückerstattung von der Krankenkasse zurück.

Die Wahlarztkostenrückerstattung ist eine Geldleistung, auf die Österreichs Patienten seit beinahe 70 Jahren ein Recht haben. Die NÖ Ärztekammer fordert, dass Patientinnen und Patienten weiterhin wählen können, ob sie zum Wahl- oder zum Kassenarzt gehen und die Wahlarztkostenrückerstattung erhalten bleibt.

Das e-Rezept macht vieles einfacher

Am 1. Juli 2022 wurde das digitale Kassenrezept, das sogenannte e-Rezept, eingeführt. Anstatt auf Papier werden Rezepte nun von der Ärztin bzw. vom Arzt elektronisch ausgestellt und gespeichert. Von der Patientin bzw. dem Patienten kann das Rezept daraufhin mit der e-card oder einem e-Rezept-Code am Handy in allen Apotheken eingelöst werden. Kann aus irgendeinem Grund kein e-Rezept ausgestellt werden, muss auf den Papierprozess zurückgegriffen und vom Arzt bzw. der Ärztin ein Ausdruck des e-Rezepts mit dem entsprechenden Code mitgegeben werden. Wie auch davor ist das Rezept ab Ausstellung einen Monat gültig.

In der kostenlosen Smartphone-App der jeweiligen Sozialversicherung können alle offenen e-Rezepte auf einen Blick eingesehen werden. Die e-Rezepte werden im e-card-System gespeichert, deren Schlüssel die e-card darstellt. Wie bisher können daher nur berechtigte Personen auf die Rezeptdaten zugreifen. Da das e-Rezept das bisherige Kassenrezept auf Papier ersetzt und die Grundlage für die Kostenübernahme durch die Sozialversicherung darstellt, kann man sich davon nicht abmelden.

Toleranz, Respekt, Wertschätzung …

Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte, Krankenhauspersonal und Ordinationsangestellte ist ein unterschätztes, wiederkehrendes und immer häufiger auftretendes Problem, vor dem die Ärztekammer schon länger warnt. Auch in Niederösterreich kommt es in zunehmendem Maße zu verbalen, aber auch tätlichen Angriffen. Auch wenn der Großteil der Patientinnen und Patienten zufrie-den und friedlich ist, wird doch eine steigende Zahl aggressiver Personen in den Ordinationen und Krankenhäusern verzeichnet.

Ärztinnen und Ärzte wünschen sich von ihren Patientinnen und Patienten jene To- leranz und Wertschätzung, die sie diesen in ihrer tägli-chen Arbeit entgegenbringen. Die Arzt-Patienten-Beziehung muss von gegenseitigem Respekt getragen werden, damit die Arbeit im Krankenhaus oder in einer der vielen Ordinationen attraktiv und erfüllend bleibt.

Website-Services für Patienten

Die Website der Ärztekammer für Niederösterreich hat nicht nur für die Ärzteschaft, sondern auch für die Bevölkerung Interessantes zu bieten. Unter der Rubrik „Für Patienten“ auf www.arztnoe.at finden sich u. a. Informationen zur Patientenverfügung und zur Schiedsstelle der NÖ Ärztekammer. Die Arztsuche auf www.arztnoe.at ist praktisch und immer aktuell.

Mit der „Arztsuche“ ist es ganz einfach, Ärztinnen und Ärzte in Niederösterreich zu finden, egal ob man rasch nach der nächsten geöffneten ärztlichen Ordination suchen oder zum Beispiel in Ruhe schauen will, welche Ärztinnen und Ärzte eines speziellen Fachgebietes in der Umgebung Kassen- oder Wahlarztordinationen betreiben. Durch das Setzen von Filtern kann die Suche den individuellen Wünschen entsprechend zum Beispiel auf bestimmte Fachrichtungen, Kassenärztinnen oder Wahlärztinnen/Kassenärzte oder Wahlärzte eingeschränkt werden.