Die telefonische Gesundheitsberatung „Wenn‘s weh tut! 1450“ startete in Niederösterreich vor knapp zwei Jahren als Pilotprojekt und hat sich zu einer wichtigen Säule im Gesundheitswesen entwickelt. Nun soll die Gesundheitshotline auf ganz Österreich ausgerollt werden.

1450 hat in Niederösterreich Erfolgsgeschichte geschrieben: Seit April 2017 gab es bereits mehr als 46.000 Beratungen. Die häufigsten Anrufgründe waren Erbrechen, Schwindelgefühl sowie Rücken-, Bauch- und Kopfschmerzen. Speziell geschultes diplomiertes Krankenpflegepersonal berät gleich am Telefon und gibt eine passende Verhaltensempfehlung. Dies kann von der Selbstbehandlung zu Hause über einen empfohlenen Arztbesuch bis zur Alarmierung der Rettung reichen. In vielen Fällen können sich die Anrufenden mithilfe der Gesundheitsberatung selbst versorgen.

1450 wird auch in NÖ ausgebaut .

Um der hohen Frequenz und der Gesprächsqualität Rechnung zu tragen, wird 1450 in Niederösterreich weiter ausgebaut. Die durchschnittliche Gesprächs- bzw. Beratungsdauer liegt bei über 13 Minuten und ist im Vergleich zu Notrufen extrem hoch. Besonders in den Abendstunden wird mehr Fachpersonal benötigt. Deshalb soll das Gesundheitsteam auf bis zu 25 Personen aufgestockt werden.

Die telefonische Gesundheitsberatung wird in Niederösterreich vom Land NÖ gemeinsam mit der NÖ Gebietskrankenkasse umgesetzt.

Die Gesundheitsberatung unter 1450 ist kostenlos (es fallen nur die üblichen Telefonkosten an) und rund um die Uhr erreichbar (zurzeit in den Pilotbundesländern NÖ, Wien und Vorarlberg). Nähere Informationen gibt es unter: www.1450.at