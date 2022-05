Hilfswerk Niederösterreich: Verlässlicher Partner für Familien

Werbung

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 20.000 Menschen in Niederösterreich nutzten im Jahr 2021 das umfangreiche Angebot des Hilfswerk Niederösterreich. Knapp 3.000 Mitarbeiter/innen in der mobilen Pflege und in den Familien- und Beratungszentren sowie zusätzlich rund 280 Tageseltern und 2.300 Ehrenamtliche begleiten in alltäglichen und außergewöhnlichen Lebensphasen. Denn im Leben gibt es immer wieder Situationen, in denen man für sich selbst oder seine Familie Unterstützung und Begleitung braucht. Das Hilfswerk Niederösterreich ist dabei ein verlässlicher Partner: von der Kinderbetreuung bis hin zur Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden.

Sicher unterwegs mit dem (mobilen) Notruftelefon

Wenn ein Notfall eintritt, ist das Notruftelefon des Hilfswerks DER Schutzengel, auf den Träger/in als auch Angehörige zählen können: Ein Knopfdruck auf den Sender genügt und sofort wird eine Verbindung zur rund um die Uhr erreichbaren Notrufzentrale hergestellt. Dort organisieren Mitarbeiter/innen rasch und gezielt Hilfe - egal ob Wochenende, Feiertag oder mitten in der Nacht: binnen kurzer Zeit können die angegebene Vertrauensperson oder die Rettung zur Stelle sein.

Unbeschwert durch den Alltag mit dem Hilfswerk Menüservice

Ein gutes und gesundes Mittagessen auf den Tisch zu zaubern ist nicht immer einfach. Mit dem Menüservice des Hilfswerk Nieder-österreich bekommen Kundinnen und Kunden die Mahlzeiten direkt nach Hause geliefert – in allen Gemeinden in ganz Niederösterreich. Alleine im letzten Jahr wurden über 280.000 Hilfswerk-Essen an Menüservice-Kunden geliefert. Die Auswahl kann sich dabei sehen lassen: À la carte kann aus über 100 Gerichten gewählt werden, oder man bestellt die praktischen und sorgfältig zusammengestellten Wochenmenüs. Ein Frischepaket, bestehend aus Obst, Salat und Milchprodukten sorgt für zusätzlichen gesunden Genuss. Auch spezielle Diätmenüs, Diabetiker- und Leichtkost sind im Angebot. Und je nach Saison gibt es immer wieder neue Schmankerl. Die neue Speisekarte mit dem gesamten Angebot kann ab sofort angefordert werden: Telefonische Bestellung unter 059249- 80800.

Nähere Informationen gibt es unter: https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich, Telefon: 059249-0