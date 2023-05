Neuer Eltern-Kind-Pass macht Vorsorge noch einfacher

Jahrzehntelang – seit 1974 – war und ist der Mutter-Kind-Pass in Österreich nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Schwangeren- und Kindergesundheitsförderung, sondern auch ein wertvoller Begleiter von der Schwangerschaft bis zum fünften Lebensjahr des Kindes. Vorausgesetzt, dass das Parlament im Sommer 2023 den entsprechenden Beschluss fasst, bekommt er nicht nur einen neuen Namen, sondern wird auch inhaltlich reformiert. Entscheidend ist, dass die Untersuchungen und Beratun- gen auch nach der Reform kostenlos und damit für je- de und jeden zugänglich bleiben.

Der Eltern-Kind-Pass, wie er künftig heißen soll, wird weiterhin jene Untersuchungen enthalten, die vorgeschrieben sind, um vollen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld zu haben. Dies sind einerseits die Untersuchungen der Schwangeren und andererseits jene des Kindes nach der Geburt.

Bis zum Jahr 2026 wird das Vorsorgeprogramm ausgebaut und digitalisiert, damit es in die elek tronische Gesundheitsakte ELGA einfließen kann. Das bringt den Vorteil, dass behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie Hebammen die gespeicherten Daten untereinander austauschen können. In den neuen Leistungskatalog soll zum Beispiel ein Hörscreening für Neugeborene aufgenommen werden. Auf fachliche Empfehlung können außerdem eine ergänzende Laboruntersuchung und ein weiterer Ultraschall wahrgenommen werden. Vor der Geburt sind eine psychosoziale Beratung in der ersten Phase der Schwangerschaft und eine zweite Hebammenberatung, die freiwillig in Anspruch genommen werden kann, geplant. Neben neuen Leistungen in der Gesundheitsvorsorge wird auch eine neue Elternberatung eingeführt werden, bei der Mütter und Väter Antworten auf offene Fragen erhalten. Dabei kann es sich um Unklarheiten bei der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung genauso handeln wie um Unsicherheiten beim Stillen oder Zufüttern.

Details zum derzeit noch zum Einsatz kommenden Mutter-Kind-Pass und weitere Informationen zu den entsprechenden Untersuchungen befinden sich auf der Website www.gesundheit.gv.at unter „Gesund leben" und „Eltern & Kind". Bei der Suche nach den richtigen Ärztinnen und Ärzten für das Baby kann die Arztsuche auf der Website der NÖ Ärztekammer auf www.arztnoe.at helfen.