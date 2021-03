Die Ordination von OÄ Dr. Sabine Hölzl wurde 2017 mit einem motivierten, alteingesessenen Team neu gegründet und übersiedelte ein Jahr später auf den Stockerauer Rathausplatz. „Mir war es sehr wichtig, meinen Patienten eine Wohlfühlordination mit Wohnzimmeratmosphäre anzubieten – und nicht das klassische, sterile Arzt-Ambiente“, betont Hölzl: „Auch während der Corona-Zeit sind wir uneingeschränkt für Sie da!“

Die Oberärztin ist nach wie vor im Krankenhaus Horn in der Augenabteilung beschäftigt – das garantiert den Patienten, dass sie immer mit dem neuesten medizinischen Wissen behandelt werden, da stets ein direkter fachlicher Austausch mit den Kollegen erfolgt. Sind spezielle Augenuntersuchungen notwendig, für die passende Spezialgeräte in der Ordination nicht vorhanden sind, können somit Patienten jederzeit an die passende Fachabteilung vermittelt werden.

„Ich bin Augenärztin geworden, weil ich so meine Patienten relativ rasch glücklich machen kann“, so Hölzl: „Bei einer Sehverschlechterung kann sich herausstellen, dass es sich um Grauen Star handelt. Nach erfolgter OP können die Patienten oft gar nicht glauben, wie schlecht sie schon gesehen haben. Eine Dame meinte: ,Ich dachte, meine Küchenwand sei beige – dabei ist sie strahlend weiß!´“

Die Ordination von OÄ Dr. Sabine Hölzl wurde 2017 mit einem motivierten, alteingesessenen Team neu gegründet und übersiedelte ein Jahr später auf den Stockerauer Rathausplatz. „Mir war es sehr wichtig, meinen Patienten eine Wohlfühlordination mit Wohnzimmeratmosphäre anzubieten – und nicht das klassische, sterile Arzt-Ambiente“, betont Hölzl: „Auch während der Corona-Zeit sind wir uneingeschränkt für Sie da!“

Die Oberärztin ist nach wie vor im Krankenhaus Horn in der Augenabteilung beschäftigt – das garantiert den Patienten, dass sie immer mit dem neuesten medizinischen Wissen behandelt werden, da stets ein direkter fachlicher Austausch mit den Kollegen erfolgt. Sind spezielle Augenuntersuchungen notwendig, für die passende Spezialgeräte in der Ordination nicht vorhanden sind, können somit Patienten jederzeit an die passende Fachabteilung vermittelt werden.

„Ich bin Augenärztin geworden, weil ich so meine Patienten relativ rasch glücklich machen kann“, so Hölzl: „Bei einer Sehverschlechterung kann sich herausstellen, dass es sich um Grauen Star handelt. Nach erfolgter OP können die Patienten oft gar nicht glauben, wie schlecht sie schon gesehen haben. Eine Dame meinte: ,Ich dachte, meine Küchenwand sei beige – dabei ist sie strahlend weiß!´“