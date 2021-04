Irgendwann werden die Beschwerden fast unerträglich: Bei starker Hüftgelenksarthrose hilft zumeist nur mehr der Ersatz durch ein Kunstgelenk, um die Lebensqualität wieder herzustellen. Egal, ob das eigene Gelenk durch altersmäßigen Knorpelverschleiß, Leistungssport, starkes Übergewicht oder genetisch bedingt, ersetzt werden muss – vor einem Kunstgelenk in der Hüfte muss sich heute niemand mehr fürchten, auch sportliche Patienten nicht.

Unser Ziel: Das Kunst- gelenk „vergessen“

Schließlich erwarten sich immer mehr Hüftpatienten durch den Eingriff nicht nur Schmerzfreiheit, sondern wollen auch aktiv im Alltag sein und ihren geliebten Sport wieder ausüben. Dieser Wunsch kann heute fast allen Patienten dank moderner OP-Techniken und dank Implantaten, die immer Anatomie- gerechter wurden, erfüllt werden. Unser Ziel: Patienten „vergessen“ eines Tages, dass sie nicht mehr mit dem eigenen Gelenk unterwegs sind, weil sie sich ungehindert und frei bewegen können. Das gelingt uns bereits sehr oft und darüber freuen wir uns ganz besonders.

Revolutionär: Die AMIS-Hüfte

zVg

Als echter Meilenstein hat sich bei uns im Evangelischen Krankenhaus die so genannte AMIS® - Operationstechnik (AMIS=Anterior Minimal Invasive Surgery) erwiesen: Dabei erfolgt der Zugang von vorne durch einen kleinen Hautschnitt. Dieser reicht gerade aus, um das Implantat mit Kurz Schaft – schonend vorbei an Sehnen und Muskeln – an die richtige Stelle zu setzen. Die AMIS-Technik mit Kurz Schaft ist die Methode, die das Verletzungsrisiko der Muskeln, Sehnen, Gefäße und Nervenbahnen stark reduziert. Und je mehr man die Weichteile schont, desto geringer sind postoperative Schmerzen und desto zügiger kann man mit Reha-Übungen beginnen.

Sehr rasch wieder im Alltag aktiv

Durch die raschere Genesung können viele Patienten nach 8-10 Tagen wieder selbständig Autofahren und ohne Gehhilfen gehen. Sollte eine beidseitige Hüftprothese notwendig sein, ist die AMIS® Methode ebenfalls ideal geeignet, um rasch wieder mobil zu werden. Selbst nach beidseitiger Hüftprothese ist im Normalfall ein Gehen ohne Krücken nach 10 bis 14 Tagen durchaus Realität.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner zVg

Top-Lösung bei speziellen anatomischen Gegebenheiten

Rund 7 bis 8% aller Hüftgelenks-Patienten weisen ungünstige anatomische Gegebenheiten auf. Mittlerweile haben auch sie beste Chancen auf rasche Mobilisierung: Dank eines neuen, ganz speziellen 3D-Planungssystems können wir nun erstmals eine wirklich exakte anatomische Rekonstruktion des individuellen Hüftschaftes anfertigen lassen. Egal also, wie kompliziert die Voraussetzungen beim Patienten sind, er kann bei Bedarf den für ihn optimal passenden, maßgeschneiderten Hüftgelenksersatz erhalten und sehr oft auch nach der schonenden AMIS-Technik operiert werden. Ob man selbst dafür geeignet ist, können wir nach einer ausführlichen Erst-Untersuchung und je nach Ergebnis eines speziellen Hüftröntgens oder –CTs genau beurteilen.