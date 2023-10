1.200 Jahre Ardagger Jubiläumswanderung durch die vier Katastralgemeinden

Bürgermeister Hannes Pressl stärkte sich bei den Bäuerinnen Andrea Leitinger, Sissi Eblinger, Elisabeth Zarl, Bernadette Gruber und Theresia Holzinger mit Bauernkrapfen. Foto: Marvin Lorenz

D er Jubiläumswandertag in Ardagger war trotz des nicht perfekten Wetters am letzten Sonntag ein voller Erfolg. Zahlreiche begeisterte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde nahmen an der Veranstaltung teil und erkundeten die vier Ortschaften Ardagger Markt, Ardagger Stift, Stephanshart und Kollmitzberg.