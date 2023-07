Vier Pfarren – ein gemeinsames Fest

Am Sonntag, um halb 9, startete der Musikverein Stephanshart unter Obmann Andreas Haider und Kapellmeister Matthias Haan mit einem musikalischen Auftakt zur Kirche Stephanshart. Die Ministranten, Diakon Gottfried Fischl, Pfarrer Gerhard Gruber und Bürgermeister von Ardagger Johannes Pressl begrüßten Bischof Alois Schwarz herzlich und überreichten ihm Willkommensgeschenke.

Feier der heiligen Messe in der Kirche Stephanshart

Die Einleitung der heiligen Messe erfolgte durch den Kinderchor mit Begleitung an der Querflöte, an der Gitarre und am Keyboard. Beleitet vom impolsantem Gesang des Erwachsenenchors erwähnte Bischof Schwarz während der Messe, wie dankbar wir sein dürfen und wie viel Glück wir haben, in einem so schönen Land wie Niederösterreich leben zu dürfen. Vor allem das soziale Miteinander ist schätzenswert und unser Zusammenhalt und das Gemeinschaftsleben, Gespräche und gegenseitiger Halt soll den Kindern vorgelebt und an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Pfarrer Gerhard Gruber wurde die Urkunde für die Ehrenbürgerschaft Ardagger und für sein 40-jähriges-Priesterjubiläum verliehen. „Du bist für uns ein Segen und begleitest viele Bürger in ihren verschiedenen Stufen des Lebens. Neben Taufen und Sakramenten bist du immer für die persönliche Seelsorge da und bist mit der Geschichte der Gemeinden und der Pfarren bestens vertraut. Die vier Pfarren sind in einem Pfarrverband, können sich aber eigenständig entwickeln“, bedankt sich Bürgermeister von Ardagger Johannes Pressl bei dem Pfarrer des Pfarrverbands Ardagger Markt, Ardagger Stift, Kollmitzberg und Stephanshart. Im Anschluss der heiligen Messe feierte die Pfarre gemeinsam mit vielen Besuchern und dem Musikverein im Pfarrheim den Jubiläums-Frühschoppen.

Im Jahr 823 wird in einer Urkunde des Königs Ludwig des Frommen ein Sohn von Karl des Großen Artagrum und die Kirche in Ardagger Markt zum ersten Mal erwähnt. Die Schenkung und die dazugehörige Schenkungsurkunde des Karolingerkönigs Ludwig des Frommen erfolgte an den Bischof von Passau, den Grundherrn. Es handelt sich dabei – neben Aschbach, Erla und Wolfsbach – um die älteste urkundlich nachweisbare Ortsnennung im Bezirk Amstetten.

Die vier Kirchen der Katastralgemeinden

Die Pfarrkirche Ardagger Markt ist dem heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron der Wege zu Wasser und der Schifffahrt geweiht. 1049 wurde das Gut Ardagger Stift mit dem Auftrag, eine geistliche Gemeinschaft zu Ehren der Heiligen Margareta zu errichten, betraut. So wurde eine dreischiffige Pfeilerbasilika errichtet. Zwischen 1225 und 1236 wurde eine neue, größere Kirche durch Probst Heinrich I. erbaut. Die Grundmauern entsprechen der heutigen Form des Stifts Ardagger. Probst Heinrich I. hat sich mit dem Margaretenfenster ein bleibendes Denkmal gesetzt. Im Jahr 1529 wurde die Kirche von den Türken geplündert und in Brand gesetzt. Sie lag dann fast 40 Jahre lang in Trümmern. 1567 wurde sie durch Probst Grübler wieder aufgebaut. Auch die Kirche in Kollmitzberg war einst eine Wehrkirche. Ihr Turm hat 2 Meter dicke Mauern. Die Kirche am Kollmitzberg wurde um das Jahr 1260 erstmals genannt. Diese gotische Wallfahrtskirche ist der heiligen Ottilia geweiht, von der auch eine Statue aus dem Jahr 1500 bewundert werden kann. Erst seit 1784 gilt Kollmitzberg als eine eigene Pfarre – vorher wurde sie von Ardagger Stift mitbetreut. 1497 wurde der Neubau einer Steinkirche, einer dreischiffigen Hallenkirche, vollendet. Nach jahrelangen vergeblichen Stabilisierungs- und Restaurierungsversuchen wegen Abrutschgefahr musste diese Kirche 1957 gesperrt und im Jahr 1962 gesprengt und abgetragen werden. Die neue Kirche wurde 1959 eingeweiht.