Sind 1,50 Euro Stundenlohn für Asylwerber genug? Der Vorschlag von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), den Stundenlohn für Asylwerber, die Hilfstätigkeiten etwa für Bund, Länder oder Gemeinden ausüben (sogenannte „Remunerantentätigkeiten“), auf ebendiesen Betrag zu deckeln, hat eine heftige Debatte losgetreten.

Während die eine Seite eine derartige Maßnahme für gerecht hält, spricht die andere Seite von einer „populistischen Leuchtrakete“ oder „schon fast Sklavenarbeit“. Im Bezirk Amstetten gibt es derzeit kaum Gemeinden, die Asylwerber für Remunerantentätigkeiten heranziehen. Ausnahmen sind Oed-Öhling (2), Kematen (5 bis 6) und Aschbach (1).

„Ich stelle mich da ganz klar gegen die Meinung der Bundesregierung."Aschbachs Bürgermeister Martin Schlöglhofer

Von Kickls Vorschlag hält Aschbachs Bürgermeister Martin Schlöglhofer (ÖVP) überhaupt nichts. „Ich stelle mich da ganz klar gegen die Meinung der Bundesregierung. Wir haben einen afghanischen Asylwerber, der seit Monaten am Bauhof mitarbeitet und seine Sache sehr gut macht. Er bekommt von uns vier Euro pro Stunde. Warum soll ich das nun auf 1,50 Euro kürzen? Das kann man dann schon fast als Sklavenarbeit bezeichnen“, findet der Ortschef klare Worte.

Schlöglhofer: "Vier Euro als unteres Limit"

Es habe sich durch Arwin Mohammadi auch die anfängliche Skepsis im Ort gegenüber Asylwerbern gewandelt. „Die Leute sehen ja, dass er arbeitet und uns nicht auf der Tasche liegen will. Für ihn und seine Familie ist es auch gut, wenn er ein wenig dazuverdient. Außerdem hat er eine sinnvolle Beschäftigung. Es ist also für alle Beteiligten eine Win-win-Situation. Die vier Euro, die er bekommt, sehe ich als unteres Limit an.“

Auf Kritik stößt die Idee auch bei den Hilfsorganisationen von „Willkommen Mensch“. Diese war ja, als die Flüchtlingsbewegung vor wenigen Jahren in der Region großes Thema war, besonders intensiv bei der Betreuung aktiv.

„Die 1,50 Euro sind lächerlich. Die Asylwerber bekommen eh schon so wenig und dann will man ihnen auch das noch wegnehmen“, erklärt Anton Hiesleitner von „Willkommen Mensch Euratsfeld“. Für Christian Köstler („Willkommen Mensch Amstetten“) handelt es sich um eine „populistische Leuchtrakete, die dafür sorgt, dass die Bevölkerung noch weiter gespalten wird.“

SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig spricht davon, dass durch den Vorschlag letztlich Integration verhindert wird. „Nach jahrelangen Erklärungen von ÖVP und FPÖ, Nichtarbeiten dürfe nicht attraktiv sein, geht die Bundesregierung her und macht jetzt das Arbeiten unattraktiv. Das ist eine Absurdität jenseits des gewohnten Regierungszynismus“, argumentiert sie. Die Leidtragenden würden die Gemeinden sein.

„Die Diskussion müsste man anders führen“

Eine der Gemeinden, in denen früher Asylwerber Remunerantentätigkeiten ausführten, ist Ardagger. Zum Thema 1,50 Euro pro Stunde hat Bürgermeister Hannes Pressl (ÖVP) eine andere Ansicht als Amtskollege Schlöglhofer.

„Ich denke, die Diskussion müsste man anders führen. Ob jemand 1,50 Euro oder 3,50 Euro erhält, ist nicht so entscheidend. Wichtiger wäre, dass sich derjenige auch für die Gesellschaft einbringt und etwas zurückgibt. Da würde ich mir ganz allgemein wünschen, dass keine Verpflichtung notwendig ist, sondern dass das verstärkt von einem selber kommt.“ Er könne zudem Kickls Argument, dass ja Zivil- und Präsenzdiener weniger verdienen würden, durchaus etwas abgewinnen. „Sonst fragt sich der eine oder andere, warum Asylwerber mehr Geld bekommen.“

In Haag waren im Vorjahr zwei Asylwerber bei der Gemeinde beschäftigt: Ein Mann im Bauhof und eine Frau, die im Bad geputzt hat. Beide haben mittlerweile einen positiven Asylstatus, daher gibt es heuer keine Asylwerber bei der Gemeinde mehr. Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP):

„Damals haben wir fünf Euro bezahlt wie vom Ministerium vorgeschlagen.“ Zur 1,50 Euro-Diskussion erklärt Michlmayr: „Eine wichtige Information, die in den Medien nicht so richtig rauskommt, ist, dass der Stundenlohn von 1,50 Euro aufsetzend auf die Grundversorgung ist.“ Die Asylwerber würden ja von Haus aus an die 550 Euro bekommen plus Familienbeihilfe. So kommt eine Familie mit zwei Kindern auf rund 1.400 Euro.