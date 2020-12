Das Ergebnis der Massentests bietet in allen Gemeinden allerdings insofern kein ganz korrektes Bild, weil jene die gerade erkrankt oder in Quarantäne sind oder in den letzten Monaten erkrankt waren ja nicht erfasst sind. Dasselbe gilt für Berufsgruppen die laufend getestet werden (Ärzte, Krankenpflege, Pflegeheimpersonal) und auch für Polizisten, Lehrer und Kindergärtner, die am Wochenende zuvor getestet wurden.

In St. Peter wurden an vier Standorten Teststraßen angeboten. Die getesteten Personen lobten durchwegs, dass sie direkt "vor der Haustüre" testen gehen konnten. Der damit verbundene logistische Mehraufwand konnte dank zahlreicher Freiwilliger sehr gut bewältigt werden.

Der Ablauf der Tests funktionierte reibungslos und auch die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, RK und FFs verlief sehr gut.

"In einem persönlichen Schreiben an alle Helferinnen und Helfer habe ich mich auch für die erfolgreiche Abwicklung bedankt gestern Abend. Das Feedback jener, die bei der Testung waren, war wirklich ausschließlich positiv. Auch auf Facebook kamen ausschließlich positive Kommentare, was ja nicht überall so war, bzw. selbstverständlich ist. Vielleicht motiviert das beim nächsten Mal noch weitere Bürger an den Tests teilzunehmen", sagt Bürgermeister Johannes Heuras.